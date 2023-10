Kim Kardashian, il “reggiseno con i capezzoli” che fa bene al pianeta: è subito polemica

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Kim Kardashian, il party (e l’outfit) esagerato per i suoi 43 anni

Nel mondo delle celebrità, Kim Kardashian è indiscutibilmente un’icona di stile e tendenze, ma ora sembra che la celebre imprenditrice stia cercando di influenzare il settore della moda in modo più sostenibile e attento all’ambiente. Recentemente, Kim ha creato un vero e proprio “buzz” con il lancio del suo nuovo reggiseno, il “Nipple Push-up Bra” di Skims. Mentre il nome del reggiseno può far sorridere, il messaggio che veicola è quanto mai serio: la lotta contro il riscaldamento globale.

Il reggiseno con i capezzoli di Kim Kardashian

Il nuovo “Nipple Push-up Bra” di Kim Kardashian è stato progettato per sensibilizzare sul cambiamento climatico in un modo inusuale ma efficace.

Nel suo ultimo spot, la 43enne Kim sfoggia l’indumento e afferma: “In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo“. L’audace reggiseno fa parte della linea di lingerie e shapewear Skims, fondata da Kim nel 2019.

Il reggiseno è stato progettato con protuberanze integrate per creare un effetto di inturgidimento costante. Il push-up, con una coppa preformata e sagomata appositamente, è realizzato in microfibra con una finitura lucida e un tessuto soffice al tatto, ed è disponibile al prezzo di 60 €.

Approfittando della tendenza predominante tra la Gen Z (e non solo) di far intravedere i capezzoli sotto top e T-shirt, la trend setter Kardashian orchestra un’operazione che si rivela vincente su più fronti.

Da un lato, ottiene un ritorno mediatico straordinario con quasi 2 milioni di visualizzazioni sul post, e dall’altro si proclama filantropa ambientale, un argomento che occupa ormai un posto centrale nell’agenda globale.

“Non sono una scienziata, ma credo che ognuno di noi possa fare la propria parte. E a differenza degli iceberg, questi capezzoli non vanno da nessuna parte“, afferma Kim con un sorriso complice.

Ma davvero salva il pianeta?

La peculiarità di questo lancio non è tanto il reggiseno in sé, ma la causa che intende sostenere. Il nuovo “Ultimate Nipple Bra” è stato creato per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Il comunicato stampa di Skims afferma: “Oltre al nostro investimento nel carbon removal, SKIMS è orgogliosa di donare il 10% delle vendite, come donazione unica, a 1% for the Planet, una rete globale con migliaia di imprese e organizzazioni ambientali che lavorano insieme per sostenere le persone e il pianeta”.

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che questa iniziativa non sia sufficiente per far sì che Skims venga ritenuta un marchio sostenibile. Secondo la piattaforma “Good on you”, che valuta la sostenibilità dei brand, Skims è valutato complessivamente come “da evitare” a causa dell’insufficienza di informazioni fornite sulle azioni sostenibili del marchio.

Kim Kardashian sembra aver scelto un approccio provocatorio per attirare l’attenzione sulla crisi climatica, ma la sostenibilità del suo brand è ancora in discussione.

In un mondo in cui sempre più celebrità cercano di utilizzare la propria visibilità per promuovere cause importanti, il nuovo reggiseno di Kim Kardashian è sicuramente un tentativo audace di combinare moda e attivismo ambientale.

Kim inarrestabile entra anche in NBA

La prolificità della neo divorziata Kim sembra non conoscere confini, con l’annuncio recente della sua incursione nell’NBA: la lega di basket professionistica americana vesterà l’underwear Skims, a pochi giorni dal debutto della linea maschile.

Il celebre brand di intimo e shapewear ha svelato una partnership pluriennale destinata ad abbracciare non solo l’NBA, ma anche la Women’s National Basketball Association (WNBA) e USA Basketball.

“Sono incredibilmente orgogliosa della partnership di Skims con l’NBA, che riflette la crescente influenza di Skims sulla cultura”, ha dichiarato Kim Kardashian, cofondatrice e direttrice creativa del marchio. “Insieme, Skims e la NBA metteranno in contatto persone di ogni provenienza attraverso la moda, lo sport e il talento, e non vedo l’ora di vedere questa partnership prosperare”, ha continuato l’imprenditrice.

Jens Grede, cofondatore e CEO di Skims, ha sottolineato l’approccio moderno e l’impatto significativo dell’NBA sulla cultura pop, sull’intrattenimento e sulla moda.

“La nostra partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per Skims e la NBA di lavorare insieme su cosa significhi coinvolgere la prossima generazione di fan attraverso il basket”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni, intrise di entusiasmo, si uniscono a quelle di Adam Silver, commissario NBA, che ha riconosciuto Skims come uno dei marchi più influenti del momento. “Non vediamo l’ora di offrire ai fan della NBA e agli utenti di Skims esperienze uniche, nuove offerte e prodotti di alta qualità grazie alla nostra partnership“, ha sottolineato Silver.