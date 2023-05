Kim Kardashian tutta curve con l’abito in vinile effetto-coccodrillo

Fonte: IPA Kim Kardashian esagera col total look grigio (e non convince)

Kim Kardashian non è di certo una donna che passa inosservata. Ogni sua apparizione, dai red carpet alle foto “rubate”, è il pretesto per ammirarla in tutto il suo splendore. Può piacere o meno, questo è ovvio, ma resta il fatto che la bella Kim sa come far parlare di sé e attirare l’attenzione, anche grazie ai look audaci e sinuosi di cui è orgogliosa ambasciatrice. L’abito in vinile effetto-coccodrillo, sfoggiato in occasione di un party privato a Manhattan, è senza dubbio uno dei più belli degli ultimi tempi.

Kim Kardashian audace con l’abito stretch in vinile

Imprenditrice, influencer, regina dei reality e anche donna di gran gusto in fatto di abiti. Kim Kardashian ha la capacità di essere sempre sul pezzo, dettando mode – spesso criticate – che nel bene come nel male fanno parlare di sé. Red carpet del MET Gala a parte, dove l’abbiamo potuta ammirare come una dea cinta in un abito di perle, l’ultimo total look in grigio con quel fiocco gigante senza senso sul davanti non ci aveva convinto per niente. Ma dobbiamo ammettere che stavolta ha recuperato. E alla grande!

Mentre si recava al Cipriani Soho di Manhattan per un party privato di compleanno, insieme alla mamma Kris Jenner, Kim Kardashian è stata immortalata con indosso uno dei suoi migliori look di sempre. L’imprenditrice ha avvolto il suo corpo tutto curve con un abito mozzafiato firmato Alaïa in vinile nero super aderente, lungo fino alle caviglie e con scollo all’americana (costo 2.500 euro).

Perfetto il taglio asimmetrico con lo spacco laterale, ma a colpire ancor di più è l’effetto-coccodrillo del tessuto che rende l’abito ancor più accattivante. E, per non farsi mancare niente, l’abito lascia scoperte le spalle toniche, dettaglio che ben si presta a un’occasione mondana e che conferisce grande eleganza.

I dettagli del look, dagli accessori alle scarpe

Non c’è look che si rispetti senza accessori e anche in tal senso Kim Kardashian è una vera maestra. Con un abito tanto particolare è bene non esagerare e, infatti, sono bastati pochi dettagli per rendere questa mise memorabile. Il maxi girocollo impreziosisce lo scollo insieme agli orecchini metallici che incorniciano il viso, entrambi di Alaïa, e la foggia in metallo dona quel tocco glam rock che non guasta mai.

Kim Kardashian ama osare e lo dimostrano le scarpe che ha scelto di abbinare all’abito: un paio di sandali alla schiava in pelle di coccodrillo firmati Dsquared2, naturalmente con tacchi a spillo vertiginosi. Il rischio effetto-salsiccia è dietro l’angolo con questo tipo di calzature, ma in questo caso la scelta è stata a dir poco impeccabile.

Make-up strong e chignon per esaltare lo sguardo

Questo look di Kim Kardashian sprizza vibes rock a profusione, ancor di più grazie al make-up, perfettamente in linea con lo stile della bella imprenditrice. La base è semplice ma coprente, il contouring definisce la forma del viso e lo smokey-eye esalta lo sguardo, rendendolo intenso ma sempre molto raffinato. Dieci e lode per lo chignon alto con riga centrale, altro tocco di stile di cui prendere nota per essere impeccabili.