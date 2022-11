“Tanti auguri Barbara D’Urso”: il mistero del video di Kris Jenner

Barbara D’Urso, da regina del pomeriggio di Canale 5 e donna di spettacolo da diversi anni, è normale che abbia amicizie molto speciali che spaziano anche nel mondo del jet set internazionale.

Di recente, la D’urso ha pubblicato sulle sue storie di Instagram un messaggio di auguri per Kris Jenner, matriarca della popolarissima famiglia americana Jenner/Kardashian che compie gli anni il 5 novembre, in cui ha scritto (in inglese): “è arrivato il momento di augurarti un meraviglioso compleanno, mia cara Kris Jenner. Vorrei mandarti un video più cool di questo ma tu sei la più cool di tutte. Col Cuore”.

Dopo questo messaggio social la D’Urso ha anche pubblicato anche il video “cool” di auguri che, invece, la Jenner avrebbe mandato a lei (si presume il 7 maggio scorso, quando Barbara ha compiuto 65 anni) che però ha sollevato diverse domande.

Barbara D’Urso: il mistero video di auguri di Kris Jenner

I video di auguri di Kris Jenner a Barbara D’Urso, come dicevamo, ha sollevato molte domande e la prima è: come mai la conduttrice l’ha reso pubblico solo nel giorno del compleanno della Jenner e non quando l’ha ricevuto?

La risposta probabilmente sta nel fatto che Barbara ha voluto in questo modo dimostrare di essere davvero amica di Kris, per evitare che si polemizzasse sulla sua story dedicata alla famosissima imprenditrice che proprio in questi giorni ha compiuto 67 anni.

Alcune malelingue hanno anche sottolineato che video diramato dalla conduttrice potrebbe non essere dedicato a lei in quanto la Jenner parla a una Barbara generica e, se realmente ci fosse un legame con Kris, probabilmente questa l’avrebbe chiamata Carmelita.

Inoltre, sembra anche molto strano che Barbara non abbia mai invitato l’amica Kris Jenner in uno dei suoi programmi nonostante tra le due, a quanto pare, ci sia un rapporto abbastanza stretto come si percepisce dalle parole della Jenner che nell’ormai virale augura alla (quasi) coetanea un compleanno stupendo con tanto di bacio finale.

D’altronde la stessa Barbara ha dedicato all’amica Kris ben cinque stories per festeggiarla anche dall’Italia (compresa una in cui la definisce “stupenda!”) che sono davvero tante per una mera conoscente quindi è davvero probabile che, al di là di dubbi e sterili polemiche, le due siano realmente legate e che al pubblico questa amicizia sia stata semplicemente resa nota solo oggi.

Fonte: IPA

L’omaggio delle figlie di Kris Jenner alla mamma

Al di là degli auguri della D’Urso, ovviamente Kris Jenner ha festeggiato alla grandissima il compleanno insieme alle figlie – e alla nipote – che per l’occasione hanno reso omaggio alla mamma trasformandosi (letteralmente) in lei!

Per il compleanno di Kris Jenner, infatti, le sue figlie si sono mascherate da Kris Jenner indossando alcuni iconici abiti dell’imprenditrice.

In particolare, Kim Kardashian ha scelto un abito di paillettes verde smeraldo con colletto bianco e papillon nero e ha anche nascosto i suoi capelli biondi sotto una parrucca che rievoca il perfetto pixie cut di mamma Kris.

Immancabili le parrucche pixie cut anche sulle teste di Kylie Jenner (che, come outfit, ha invece optato un abito, sempre di paillettes, molto scollato) e di Kourtney Kardashian ha sfoggiato una tuta rosa pastello e sneakers bianche, rievocando i tempi di Thank U Next di Kris. La nipote di Kris Jenner, North, dal canto suo ha reso omaggio alla nonna con un outfit total black.