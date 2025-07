Kris Jenner e il lifting da 100mila dollari: il look è perfetto, ma il Photoshop fa discutere

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

GettyImages Kim Kardashian e Kris Jenner con look abbinato allo show di Victoria

Kris Jenner, 69 anni e un’energia da far invidia a chiunque, è tornata sotto i riflettori con un look impeccabile e un viso così levigato da sembrare scolpito nel marmo. Ma stavolta, più che per il suo leggendario senso dello stile, a far discutere è un dettaglio “ritoccato” fin troppo: un presunto errore di Photoshop in una delle sue ultime foto. E se il lifting da 100mila dollari firmato dal celebre chirurgo delle star Steven M. Levine sembra aver dato i suoi frutti, il fotoritocco digitale, almeno secondo i fan più attenti, avrebbe un po’ esagerato.

Kris Jenner: look da diva, un dettaglio che stona

In occasione delle nozze di Lauren Sánchez e Jeff Bezos a Venezia, Kris Jenner ha deciso di giocare la carta della sensualità sofisticata, sfoggiando un abito già passato alla storia grazie a Kim Kardashian.

Il vestito in questione? Un capolavoro firmato Dolce & Gabbana, indossato da Kim durante la sfilata Alta Moda in Puglia. Un bustier viola con ricami tono su tono, silhouette aderente e scollatura audace, completato da un girocollo di diamanti che brilla come solo una Kardashian può permettersi.

Kris non ha lasciato nulla al caso: dal make-up alla piega, tutto rimandava volutamente all’outfit della figlia, quasi come un tributo. Lo ha confermato lei stessa: “Kim ha indossato questo abito stupendo alla sfilata di @dolcegabbana qualche anno fa, e me ne sono innamorata. Era troppo bello per non riportarlo in vita in un weekend così speciale!”, ha scritto su Instagram, accompagnando il tutto con un’emoticon che ride e il tag a Kim.

Ma se l’omaggio era tenero, il risultato fotografico ha suscitato reazioni contrastanti. Su Reddit e TikTok alcuni utenti hanno accusato la momager di aver “esagerato” con il fotoritocco, in particolare su una gamba, apparsa talmente levigata da sembrare un collage mal riuscito. “La gamba davanti sembra quella di Kim, ma con il filtro airbrush al massimo, mentre quella dietro è tipo una Barbie scheletrica”, ha scritto una follower. “Questo potrebbe essere il peggior Photoshop che io abbia mai visto”, ha aggiunto un’altra.

Il lifting c’è, e si vede (ma i filtri pure)

Le foto pubblicate da Kris Jenner rivelano un volto disteso, luminoso, quasi privo di imperfezioni: il merito, secondo i ben informati, va al recentissimo intervento da 100mila dollari realizzato dal “facelift maestro” Steven M. Levine, già al servizio di molte star hollywoodiane. A quanto pare, l’effetto ringiovanente è stato talmente evidente che a Parigi, durante il processo per la rapina a Kim Kardashian, alcuni l’avrebbero addirittura scambiata per la figlia.

Il lifting, unito a una silhouette più snella (la Jenner ha ridotto la taglia dal 10 al 6 americano, tornando alle misure che aveva negli anni ’80), ha scatenato il solito coro di curiosità sul metodo utilizzato per perdere peso. Ozempic? Palestra? Dieta rigida? Lei non ha mai confermato nulla, limitandosi a sottolineare il suo impegno quotidiano con il fitness e un’alimentazione bilanciata. Ma l’occhio dei fan non perdona: troppe trasformazioni tutte insieme fanno sospettare che ci sia più di un “aiutino” dietro il sipario.

Quel che è certo è che il guardaroba della matriarca Kardashian è stato rivoluzionato: niente più abiti taglia 10, spazio a capi molto più aderenti, come quello sfoggiato a Venezia, che disegnava alla perfezione le nuove curve della Jenner.