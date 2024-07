Tirasul panorama del mondo dello spettacolo, e non stiamo parlando certo di una leggera brezza estiva: pare che il cambio di stagione abbia giustappunto ispirato ben più che qualche inatteso colpo di testa, e letteralmente, se si pensa alla quantità esorbitante diche hanno recentemente deciso di darci un taglio. D'altronde gli elementi utili a prevedere una rivoluzione c'erano tutti, le tendenze capelli annunciate per il 2024 avevano, con il nuovo anno, eletto il caschetto come sovrano assoluto e suggerito come questo potesse effettivamente essere il momento del corto.