Sharon Stone in lacrime: ancora una tragedia per l’attrice

Il periodo drammatico di Sharon Stone sembra non avere fine. Dopo la scomparsa prima del nipote e poi del fratello, l’attrice ha annunciato una ingente perdita del suo patrimonio, a seguito di un crac bancario. Tra le lacrime la Stone, in una serata benefica nella quale ha ritirato un premio, ha comunque invitato tutti a donare per la ricerca contro il cancro, dopo essere lei stessa due volte guarita dalla malattia. La star, che ormai dedica buona parte del suo tempo a organizzazioni benefiche, non è riuscita a trattenere il pianto dinanzi ad una grande platea, affranta dall’ennesimo problema che l’ha vista protagonista.

“Ho perso metà del mio patrimonio”: nuova tragedia per Sharon Stone

La fortuna non è al fianco di Sharon Stone: l’attrice ha partecipato alla serata benefica An Unforgettable Evening, durante la quale si raccolgono fondi per la lotta ai tumori, e si premiano coloro che sino sono impegnati nella ricerca. Infatti, lei stessa ha ritirato il “Premio al coraggio“, per aver combattuto non uno, ma ben tre tumori: due benigni al seno, asportati nel 2001, e un terzo, sempre benigno, scoperto lo scorso autunno, all’utero. Sono oltre vent’anni, dalla prima diagnosi, che l’attrice è diventata una dei volti chiave della ricerca, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, dove spesso ha affiancato l’amico di sempre, il Principe Alberto di Monaco, in serate per raccolte fondi.

Ma una volta sul palco per ritirare il premio, Sharon Stone non ha saputo trattenere le lacrime: “Ho appena perso metà dei miei soldi in una brutta faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui. Continuate a donare, sempre, io stessa l’ho fatto anche questa sera”. La star è infatti tra le vittime del crac della Silicon Valley Bank, che sta mettendo in ginocchio Los Angeles e i suoi risparmiatori. Ancora una pagina buia per Sharon, che nell’ultimo anno ha perso prima il nipote e poi il fratello, lutti che le hanno lacerato il cuore.

Sharon Stone, l’addio al nipotino River

Era il 30 agosto 2021 quando, a soli undici mesi, River, nipote di Sharon Stone, si è spento dopo una breve battaglia tra la vita e la morte. Il bimbo era stato ricoverato pochi giorni prima, in condizioni gravissime, a causa di una insufficienza multiorgano, che l’aveva colpito improvvisamente. “Pregate per lui, serve un miracolo” aveva scritto l’attrice sui social, in un disperato appello dopo l’accaduto. Per giorni tutti sono rimasti col fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti, ma l’epilogo è stato tragico.

River era il figlio di Patrick Stone, fratello dell’attrice, e papà anche di altri due bambini. Sharon aveva abbandonato tutti i suoi impegni di lavoro, per correre dalla sua famiglia, che si è stretta nel più grande riserbo dopo la scomparsa del bambino. Un momento terribile per la Stone, mamma di tre ragazzi, e che proprio pochi mesi prima aveva raccontato dei suoi ben nove aborti spontanei, che l’avevano portata alla decisione di adottare i suoi figli.

Il lutto più grande, la scomparsa di Patrick Stone

Le tragedie, però, sono diventate due, e nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo lo scorso 13 febbraio: anche Patrick, fratello di Sharon Stone di soli 57 anni, è morto all’improvviso. Il sito TMZ è stato il primo a riportare la notizia: l’uomo si è spento nella sua abitazione in Pennsylvania, dove viveva con la moglie e i figli Hunter e Kaylee, a seguito di un attacco cardiaco improvviso.

Il dolore del figlioletto River ha talmente lacerato Patrick da ledere la sua salute giorno dopo giorno: anche per lui non c’è stato niente da fare, e Sharon Stone ha confermato la notizia su Instagram, senza riuscire a trattenere le lacrime: “Questi due anni sono stati terribili per noi, ma abbiamo sempre sentito il vostro amore, vi chiediamo di continuare ad essere gentili sempre in questo mondo”.