Sharon Stone ha destato parecchia preoccupazione per via di una foto con un occhio nero, che poi ha spiegato essere stato il risultato di un piccolo incidente domestico

Sharon Stone si sta godendo un soggiorno in Turchia, in un albergo super lusso a dir poco splendido. Sembrava tutto tranquillo quando l’attrice, di punto in bianco, ha condiviso una foto che ha destato parecchia preoccupazione nei suoi fan. Vederla con un occhio nero era l’ultima cosa che chiunque si sarebbe aspettato ma, in un primo momento, la Stone non ha spiegato cosa fosse successo, provando a sdrammatizzare. A distanza di qualche ora, un nuovo video per spiegare l’accaduto: un piccolo incidente domestico che poteva finire decisamente peggio.

Sharon Stone, la foto con un occhio nero

“Questo viaggio è stato duro, ma io sono più dura”, aveva scritto a corredo della famigerata foto con un occhio nero. Sharon Stone ha lasciato i fan piuttosto perplessi (e preoccupati), nonostante abbia provato a sdrammatizzare. Nessuna spiegazione, almeno all’inizio, solo una posa plastica per ironizzare su quello che poi ha spiegato essere stato un piccolo incidente domestico.

Nello scatto si vede l’attrice intenta a sfoggiare un bel completo estivo davanti allo ascensore dello splendido hotel in cui si trova attualmente in vacanza. Una struttura super lusso in Turchia che, oltre a lei, sta ospitando anche la famiglia. Tutto dopo la sua permanenza qui in Italia, ospite d’eccezione al Taormina Film Festival che l’ha premiata con il Cariddi d’Oro alla carriera (e dove ha sfoggiato un abito più bello dell’altro).

I commenti sono fioccati a iosa sotto al post incriminato, tra il serio e il faceto. E l’assurdo, a dirla tutta. Tra chi ha scherzato sulla possibile partecipazione dell’attrice a una rissa in stile Fight Club e chi, realmente, ha sperato che non fosse accaduto nulla di male all’attrice, ha fatto capolino anche qualche complottista dell’ultima ora con dei riferimenti a una sorta di “cospirazione segreta” (vedi “Illuminati” e affini).

Cosa è successo a Sharon Stone

La realtà è molto più semplice. La stessa Sharon Stone ha condiviso su Instagram un breve video in cui spiega quanto le è accaduto. L’occhio nero c’è ancora ed è ben visibile, sebbene lo nasconda con gli occhiali da sole, ed è stato il risultato di una brutta caduta: “So che vi siete preoccupati per il mio occhio nero e ho pensato che avreste voluto sapere [cosa è successo, ndr]. Sono stata in così tanti hotel e in così tanti posti”, ha proseguito poi spiegando di essersi alzata nel cuore della notte per andare alla toilette.

L’unico problema è che, non avendo contezza degli spazi (ed essendo buio), è inciampata, cadendo e sbattendo il volto sul pavimento di marmo: “Sto bene e mi sto divertendo molto. No, nessuno mi ha fatto niente” ha precisato, mostrando poi l’occhio e affermando che “sta migliorando”. Solo un incidente di percorso che la Stone, com’è nel suo stile, ha affrontato con il sorriso. La vita spesso non è stata clemente con lei – lo ha raccontato in più occasioni – e oggi che ha ritrovato la sua serenità è consapevole di quanto sia importante armarsi di sana ironia.