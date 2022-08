Michelle Hunziker, salta il suo show. E spunta il test di gravidanza con Aurora

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Una splendida vacanza in Sardegna, le figlie sempre al suo fianco, un nuovo amore. L’estate di Michelle Hunziker procede a gonfie vele, dopo una stagione televisiva ricca di successi. Il suo Michelle Impossible, show realizzato per celebrare i 25 anni di carriera della conduttrice, è stato una scommessa vinta ma stando alle ultime voci in merito pare che le nuove puntate non andranno in onda a settembre, come previsto. E nel bel mezzo di questa bad news, si aggiunge un’ulteriore indiscrezione che fa già discutere: un test di gravidanza sospetto con la figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker, rimandata la nuova edizione di “Michelle Impossible”

Per la conduttrice questo è un periodo d’oro e in molti sensi. Reduce da un’ottima stagione televisiva e dal grande successo del suo one-woman show Michelle Impossible, la Hunziker ha superato indenne anche la separazione dal marito Tomaso Trussardi, riuscendo a colmare il vuoto nel suo cuore con Giovanni Angiolini. Dapprima era solo una voce, oggi è sempre più una certezza e lo dimostrano le foto di baci appassionati uscire sulle pagine di gossip in queste settimane. Michelle ha ritrovato il sorriso al fianco del bel chirurgo e proprio nella sua Sardegna ha trascorso le vacanze.

Con lei, naturalmente, erano presenti anche le figlie Aurora Ramazzotti, avuta dal primo marito Eros, e le piccole Sole e Celeste, nate dal secondo matrimonio con il rampollo della maison di moda. Qualche giorno di mare, relax e divertimento per ricaricare le pile in attesa di tornare a registrare le nuove puntate del suo show, che sarebbero dovute andare in onda il prossimo settembre.

Ma a quanto pare così non sarà. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, la seconda edizione di Michelle Impossibile slitterà niente meno che all’autunno del 2023, con buona pace dei tanti fan della conduttrice svizzera che aspettavano con ansia di rivederla sul palco alle prese con amici, celebs e siparietti di vario tipo. Indimenticabili quelli che l’hanno vista protagonista proprio con due delle persone più importanti della sua vita, l’ex marito Eros Ramazzotti, con il quale ha ad oggi un ottimo rapporto, e la figlia Aurora, che le somiglia sempre più (soprattutto in quanto a ironia e simpatia).

Michelle e Aurora, spunta il test di gravidanza sospetto

E proprio a proposito di Aurora Ramazzotti, la giovane influencer è perennemente al centro di indiscrezioni e gossip circa la sua vita privata. C’è chi entra a gamba tesa sui suoi profili social, pronto a sfornare critiche sul suo aspetto fisico o (ancora peggio) sul cognome che porta, a detta di molti l’unico motivo per cui concluderà mai qualcosa nella vita. Cattiverie gratuite, come sempre dettate dal “coraggio” che imperversa dietro a uno schermo. Del resto quando si è seduti comodamente a casa propria è facile criticare e usare parole al veleno, consapevoli di esser protetti dall’anonimato.

Stavolta, però, l’indiscrezione che ha iniziato a circolare sulla dolce Aurora riguarda un altro aspetto della sua vita, quello sentimentale. Alfonso Signorini (già “voce narrante” del divorzio Totti-Blasi), nelle sue Chicche di Gossip ha rivelato che, durante il soggiorno in Sardegna, la mamma avrebbe fatto una capatina in farmacia per acquistare un test di gravidanza: “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?“.

Entrambe non hanno commentato quanto riportato dal settimanale di Signorini e, per come le conosciamo, è molto probabile che glisseranno sul gossip anche nei prossimi giorni. Più che una notizia sembrerebbe quasi un auspicio, visto che in passato più volte si era vociferato di una gravidanza di Aurora Ramazzotti con il suo Goffredo Cerza, prontamente smentita dall’influencer.