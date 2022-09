Aurora Ramazzotti, la prima uscita pubblica dopo la notizia della gravidanza

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti più radiosa che mai

Il ritorno dalle vacanze estive deve essere stato alquanto complicato per Aurora Ramazzotti. La notizia della sua gravidanza, annunciata su Chi a fine agosto e ancora mai confermata dalla diretta interessata, deve aver spiazzato la giovane conduttrice che da qualche tempo è meno presente sui social.

Solo scorso 9 settembre Aurora ha fatto la sua prima uscita pubblica da quando è stata diramata la notizia della sua gravidanza. La presentatrice e creator è stata infatti tra le ospiti de Il Tempo delle Donne, evento organizzato da Il Corriere della Sera.

Durante una breve video intervista proprio al Corriere, la Ramazzotti ha detto la sua in merito all’importanza di parlare di Salute mentale anche sui social usando un lessico che non faccia sentire in difetto le persone. Quello della salute mentale è per Aurora un tema molto caro su cui ha iniziato a sensibilizzare proprio tramite social, tanto da venire scelta dalla Regione Lombardia come testimonial della nuova legge regionale per istituire lo psicologo di base.

Alla fine della breve intervista, Aurora ha anche parlato dei suoi progetti o, meglio, del suo rapporto con il futuro. “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro, tendo a vivere più nel presente. A volte quasi nel passato” ha infatti affermato ma, al contempo, si è augurata di “poter mettere su famiglia” senza, ancora una volta, fare alcun accenno al suo stato interessante.

Aurora Ramazzotti, incinta e radiosa

Benché non vi sia ancora ufficialità, quello che è certo è che la Ramazzotti sia apparsa davvero radiosa nella sua uscita pubblica dopo la divulgazione dello scoop della sua gravidanza.

La conduttrice e creator si è infatti presentata all’evento Il Tempo delle Donne super sorridente e fasciata in tubino nero anni ’60 con dettagli color tiffany (ripresi dalle scarpe), capelli vaporosi e trucco blu elettrico a sottolineare i suoi bellissimi occhi a mandorla che, effettivamente, sembrano avere una luce diversa.

Da quando è stata divulgata la notizia della sua dolce attesa, Aurora non ha né confermato né smentito la cosa. L’unico accenno in merito è stato in una Instagram Story dello scorso 30 agosto in cui la venticinquenne ha scritto, in dialetto napoletano, : “Non voglio parlare di niente perché ogni parola è solo rumore per chi non vuole capire”.

Aurora Ramazzotti incinta? Signorini conferma ma…

La grande notizia di fine estate sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata divulgata lo scorso 30 agosto da Chi come anteprima al servizio sul numero del magazine, andato in edicola mercoledì 31 agosto, che ha dedicato alcune pagine alla lieta novella.

Lo scop, mai ufficializzato da Aurora (ma neanche dai “nonni” Michelle ed Eros), è stato invece nuovamente confermato di recente da Alfonso Signorini che, durante un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso: “Aurora credo sia molto arrabbiata. Ho saputo solo dopo aver dato la notizia che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”.

A questo punto non resta che aspettare la conferma ufficiale da parte di Aurora e ovviamente del suo fidanzato Goffredo Cerza, suo compagno da 5 anni e futuro papà.