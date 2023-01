Ilary Blasi scatenata al party di Michelle Hunziker, ma Bastian non c’è

A guardarla sembra davvero assurdo, ma Michelle Hunziker – pur non dimostrandoli affatto – lo scorso 24 gennaio ha compiuto quarantasei anni.

Per festeggiare questo traguardo la showgirl ha deciso di organizzare un super party nel ristorante Shinto di Milano. La serata, come dimostrato dalle stories degli ospiti, è stata all’insegna del divertimento grazie anche alla presenza di tantissimi amici vip della biondissima svizzera che si sono cimentati in diverse performance in suo onore.

Tra i tanti invitati d’eccezione, è spiccata la collega e amica della festeggiata, Ilary Blasi la quale, però, ha partecipato all’evento “da single”.

Ilary Blasi senza Bastian alla festa dell’amica Michelle Hunziker

L’amicizia tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker dura da anni e la presentatrice romana di certo non poteva mancare alla grande festa che la collega ha organizzato a Milano, in uno dei ristoranti più “in” della città.

Con un look total black spezzato solo da un paio di tronchetti bianchi tacco 12 bianchi, Ilary sembra essersi proprio divertita al party dell’amica, anche se in molti non hanno potuto fare a meno di notare che l’ex moglie di Totti si è presentata all’evento senza il suo “più uno” Bastian Muller che ormai frequenta da mesi.

I motivi dell’assenza di Bastian potrebbero essere molteplici: forse l’imprenditore aveva altri impegni oppure Ilary non è ancora pronta alla prima uscita pubblica con la nuova fiamma, al contrario dell’ex marito Francesco Totti che ha portato con sé la nuova compagna Noemi Bocchi già ai Globe Soccer Awards di novembre scorso.

Sembrerebbe da escludersi, invece, che tra i due vi sia aria di crisi: Ilary e Bastian, infatti, solo qualche giorno fa erano insieme a Parigi da dove la stessa showgirl ha postato una foto su Instagram dell’uomo con tanto di palese frecciatina all’ex Francesco Totti.

Ma Bastian non era l’unico grande assente alla festa della Hunziker (che a breve diventerà nonna). Dalle immagini diramate sui social e dagli scatti ufficiali della serata sembra che anche Tomaso Trussardi non ci fosse, benché tra lui e la ex vi sia un ottimo rapporto che secondo diversi rumor va anche oltre l’amicizia.

Fonte: IPA

Buon compleanno Michelle Hunziker: gli ospiti vip del party

Ilary Blasi, che a inizio dicembre si è anche concessa una vacanza di lusso a Saint Moritz con l’amica Michelle, non era di certo l’unica vip presenta alla festa per i quarantasei anni della Hunziker.

Moltissimi volti noti del mondo della tv (e non solo) sono stati invitati al party. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare la figlia di Michelle, Aurora (con tanto di pancione in bella vista), accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza.

Anche Tommaso Zorzi e Sara Daniele, amici del cuore di Aurora, erano presenti all’evento insieme alla migliore amica della festeggiata, Serena Autieri, che è stata anche la protagonista di un “momento karaoke” insieme alla stessa Michelle.

Ma non finisce qui: alla festa della Hunziker (a quanto pare amatissima dai colleghi) erano presenti anche Alvin, ex inviato de L’isola dei famosi, il comico Nicola Savino e Ambra Angiolini reduce dal successo di X Factor 2022 e soprattutto dal ritorno in auge della sua hit T’Appartengo.