Ambra in ospedale per una paziente oncologica: “T’appartengo” fa sorridere Veronica

Si può parlare di una vera e propria mania per Ambra Angiolini. Nessuno di quelli che l’aveva vista e adorata a Non è la Rai l’aveva di certo dimenticata. La sua presenza a X-Factor 2022, però, in veste di giudice, ha di certo ridestato una grande attenzione nei suoi riguardi.

Basti pensare a quanto fosse attesa la sua esibizione durante la finale del talent, quando è tornata a cantare il suo intramontabile tormentone, T’appartengo. È tornata a essere una hit, di colpo, e la sua coreografia spopola su TikTok e Instagram. Ha però raggiunto anche l’ospedale San Raffaele di Milano, dove la stessa Ambra si è recata per far visita a una giovane mamma malata di cancro.

Ambra Angiolini: visita in ospedale per Veronica

Se è vero che un po’ tutti stanno riascoltando T’appartengo in questi giorni, dopo la finale di X-Factor, che ha visto trionfare i Santi Francesi, è innegabile come anche l’iconica coreografia abbia fatto ritorno nelle nostre vite.

Dagli anni ’90 a oggi, Ambra non si è mai liberata di questo tormentone, che continua a essere amato. Lo ha anche portato in una stanza dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha fatto visita a una giovane mamma, Veronica.

Lei è molto attiva su TikTok e così Ambra ha ben pensato di proporle parte del suo famoso balletto. Ammalata di tumore, ha potuto incontrare uno dei suoi miti, chiacchierando e ridendo insieme.

“Guarda, questa canzone non serve a nulla – si sente la cantante dire nel filmato virale – ma a questo serve. Questa è una medicina”. Nonostante fosse distesa sul proprio letto, Veronica ha provato a ripetere parte della coreografia, senza poi trattenere le risate.

Un momento splendido, tenero e onesto, che ha commosso migliaia sul web. A riprendere la scena è stato il marito della donna ammalata, Vincenzo, che lo ha poi pubblicato su TikTok. Ha così offerto uno sguardo diverso su Ambra nella vita reale, dopo mesi di analisi e discussioni sull’ormai famoso “caso appartamento in affitto”.

T’appartengo: ritorno in classifica

Scritto da Gianni Boncompagni, T’appartengo è una delle canzoni simbolo degli anni ’90, almeno per una certa generazione. Amatissima e di recente riscoperta anche dalla Gen Z. Risale al 1994, quando Ambra Angiolini era impegnata con Non è la Rai, che ha lanciato la sua carriera.

Virale la scena con protagonisti Fedez e Rkomi, che hanno cantato a squarciagola il brano durante la finale di X-Factor. Come loro anche tutti i fan da casa, che non aspettavano altro che la promessa dell’esibizione fosse mantenuta.

L’impatto di brano e coreografia è stato tale da far tornare T’appartengo in classifica. Ricercata su Spotify e acquistata su iTunes. Un successo tale da spingere la diretta interessata a commentare la cosa su Instagram, annunciando d’essere alle spalle dei soli Maneskin, con The Loneliest (in seguito superato). Lasciata alle spalle anche Annalisa, con la sua Bellissima.

Le visualizzazioni fioccano e tutti questi indizi portano a una verità indiscutibile: il pubblico vuole rivedere Ambra in televisione. Impossibile pensare, quindi, che X-Factor 2022 resti la sua unica esperienza televisiva in questa fase della sua carriera. Il 2023 potrebbe regalare sorprese.