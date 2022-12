Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri più innamorati che mai: la “luna di miele” a New York

Fonte: IPA Damiano David e Giorgia Soleri, innamorati a New York

Prosegue il periodo d’oro dei Maneskin del suo front man, Damiano David, che dopo aver conquistato l’America in questi giorni si sta godendo una piccola pausa con la fidanzata Giorgia Soleri.

I due, più innamorati che mai, stanno visitando insieme la Grande Mela e su Instagram hanno postato foto della città ma anche un tenero selfie che li ritrarre insieme in un tipico diner all’americana. Felice e sorridente, la coppia sta vivendo una vera e propria “luna di miele” Oltreoceano.

In questi ultimi mesi la rock band italiana dei Maneskin ha conquistato l’America, dopo il successo ottenuto agli American Music Award dove ha vinto per la categoria Favorite Rock Song con il brano Beggin’, il tour statunitense sta mietendo un successo assoluto.

Tra qualche rissa di troppo e una standing ovation e l’altra a suon di rock Damiano David, il front man della band vincitrice di X Factor 2017, ha deciso di prendersi una breve pausa e si è ritagliato qualche giorno da trascorrere come turista nella a New York dove è stato raggiunto dalla fidanzata Giorgia Soleri.

I due hanno pubblicato su Instagram post e stories della loro “luna di miele” nella Grande Mela tra cui una tenerissima immagine che li ritrae vicini-vicini in un selfie probabilmente scattato in un classico diner newyorkese.

Damiano, che ha pubblicato il post, ha accompagnato lo scatto con la frase “Love from New York” e la fidanzata – scrittrice, influencer e attivista femminista – ha commentato l’immagine con un tenero “tanto amore e stanchezza”, riferendosi probabilmente alle lunghe camminate per la città.

Damiano David e Giorgia Soleri, che rispettivamente hanno 23 e 26 anni, stanno insieme da diverso tempo e ancora oggi sono più uniti che mai. Damiamo, tra le altre cose, è stato sempre a fianco a Giorgia anche e soprattutto nella sua battaglia per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sui problemi che affliggono le ragazze che come lei sono affette da endometriosi e vulvovaginia.

Damiano David e Giorgia Soleri, una lunga storia d’amore

Damiano David e Giorgia Soleri sono una coppia da cinque anni, più o meno da quanto la band dei Maneskin ha iniziato a mietere i primi successi. Nonostante Damiano sia spesso impegnato con i suoi compagni in giro per il mondo, dopo la coronazione del successo della band con la vittoria Sanremo 2021 a cui è succeduta la vittoria dell’European Song Contes dello stesso anno, i due sono inseparabili.

Uno dei brani più famosi dei Maneskin, Coraline, è stato scritto dallo stesso frontman proprio per Giorgia, la canzone è stata oggetto di una toccante esibizione a Sanremo 2022 dove il ventitreenne romano non è riuscito a trattenere le lacrime.

La canzone parla con delicatezza della lotta quotidiana affrontata da Giorgia che ha un tatuaggio proprio con la scritta Coraline sulla spalla destra. “Le verità” più volte citane nel testo del sono quelle a cui i più non hanno creduto, ossia il dolore cronico di cui la Soleri soffre. A parlare del significato della canzone, così sentita da Damiamo, è stato lo stesso cantante.

“Non è la storia di un cavaliere che, come il principe azzurro, salva la principessa in difficoltà” ha affermato il cantante dei Maneskin “non c’è un lieto fine, è una favola che finisce male, come spesso accade nella vita reale, ed è una situazione di vita reale messa in musica, quella dell’appassimento di una ragazza, un fiore splendido, e il cavaliere è una sorta di spettatore inerme e impotente”.