Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Il bacio segreto”. La vacanza con le figlie

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno scelto di trascorrere una vacanza sulla neve insieme, con le figlie, Sole e Celeste. Ma lo “scoop” non è questo, perché da tempo l’ex coppia – dovremmo rimuovere ex? – si sta concentrando sul ricucire il legame. Si è parlato a lungo di un ritorno di fiamma, poi smentito dai diretti interessati, che in effetti si sono definiti ex. Ma, sulle pagine di Gente, è arrivato un bacio nascosto e segreto. E i fan si chiedono subito: qual è la verità?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza con le figlie: il bacio

Ad avere sorpreso Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza sulla neve è stato Gente, che ha persino immortalato un bacio nascosto e segreto. Ha scritto il settimanale: “Michelle in vacanza sulle nevi con le figlie Sole e Celeste e con Tomaso Trussardi. È riscoppiato l’amore?”. Una domanda che a lungo ci siamo posti anche noi, dal momento in cui spesso sono stati sorpresi insieme.

Dopo un’estate trascorsa tra le braccia di Giovanni Angiolini, per Michelle è giunto il momento di dedicarsi alla famiglia. Soprattutto, ha sorpreso il suo legame ritrovato con l’ex marito, Tomaso Trussardi, a distanza di un anno dal loro annuncio della separazione su Ansa. La nota congiunta era arrivata dopo alcune indiscrezioni su una presunta crisi, mai confermata fino all’addio definitivo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme?

Hanno trascorso la Vigilia di Natale insieme, a cui è stata presente anche l’ex suocera, Maria Luisa Trussardi. Nelle storie condivise su Instagram, abbiamo addirittura avuto la possibilità di vedere un selfie tra Michelle e Maria Luisa. Certo, la scelta non è casuale: con Trussardi, la Hunziker ha costruito una famiglia. Del resto, ha mantenuto un ottimo rapporto anche con il suo ex, Eros Ramazzotti, in modo tale da non far soffrire Aurora, oggi incinta di un maschietto.

Più volte, tuttavia, anche persone vicine all’ex coppia, hanno provato a dire la loro opinione. Questo è il caso di Vittorio Feltri, che, sulle pagine di Novella 2000, aveva tenuto a specificare un aspetto: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”. Scoprire la verità a questo punto è davvero difficile, soprattutto per la vicinanza dei due.

Il presunto ritorno di fiamma

“È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto”, aveva aggiunto Feltri. Alla sua voce si è poi aggiunta quella di Michelle Hunziker, che ha voluto rompere il silenzio sulle indiscrezioni.

“Cenetta top tra ex”, ha scritto su Instagram a dicembre del 2022, condividendo un video insieme a Trussardi. Eppure, al giornale Bunte, ha svelato: “Posso dirvi che tutto è possibile: in amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo”. Solo i diretti interessati potranno (ancora una volta) raccontare la verità, o magari scegliere di vivere questo momento per se stessi. E, alla fine, al netto di tutto, va bene così. Perché, sì, sono famosi, ma la vita privata va protetta, e su questo aspetto Trussardi ha sempre combattuto la sua battaglia.