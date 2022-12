Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. E c’è lo zampino della suocera

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso insieme una delle sere più attese dell’anno. La Vigilia di Natale è del resto un’occasione per stare in famiglia e, benché tra i due non vi sia alcun ritorno di fiamma, come confermato dalla stessa conduttrice svizzera, i due ex che hanno in comune le adorate figlie Sole e Celeste non avrebbero potuto prendere decisione migliore se non trascorrere le feste nel nome dell’unione e della serenità. Ma stavolta in questo idilliaco quadretto familiare a mettere lo zampino pare esser stata la (ex) suocera di Michelle.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme per le figlie

Con l’annuncio della loro separazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno colto tutti di sorpresa. Il loro sembrava un matrimonio che procedeva ben spedito, un pensiero comune vista anche la presenza delle figlie Sole e Celeste, per le quali i due ormai ex sono sempre stati genitori affettuosi e molto presenti. Ma si sa, al cuore non si comanda ed è del tutto naturale che una relazione possa concludersi, che una coppia decida di mettere un punto a una situazione che in mancanza di sentimenti non farebbe altro che mettere a repentaglio la serenità in famiglia.

Non è da tutti mantenere buoni rapporti, ma Michelle e Tomaso sembra ci siano riusciti alla grande. E lo hanno fatto soltanto per le figlie che hanno in comune e che, com’è ovvio che sia, sono in tutto e per tutto la loro priorità. Sole e Celeste sono ancora piccole e vedere i genitori separarsi non deve esser stato facile, ma la ex coppia ha saputo affrontare tutto nel modo più giusto, garantendo alle bambine sempre e comunque la loro presenza.

La Vigilia di Natale è stata in ordine di tempo l’ultima occasione speciale per riunire la famiglia, come ha mostrato la stessa Hunziker tra le storie di Instagram. L’attesa di Babbo Natale e dei regali sotto l’albero, la magia e i profumi del cenone cucinato dalla nonna e soprattutto vedere di nuovo mamma e papà insieme. L’ingrediente più dolce per il Natale delle due bimbe.

Michelle Hunziker e il selfie con la (ex) suocera

A colpire tra le immagini mostrate da Michelle nelle storie Instagram è stata in particolare una foto, che in effetti non era così scontato aspettarsi. La conduttrice svizzera ha scattato un selfie natalizio al fianco della (ex) suocera Maria Luisa Gavazzeni Trussardi, che ha a sua volta immediatamente ricondiviso la foto tra i suoi ricordi social di questo Natale 2022. E non è mica poco.

Si dice che le suocere siano spesso un “tasto dolente” nei rapporti di coppia, ma non sembra questo il caso. Anche quando Michelle e Tomaso si erano separati, la signora Gavazzeni aveva commentato (dopo mesi) in modo molto dolce e affabile, esprimendo il suo sincero dispiacere per quanto accaduto e spendendo parole bellissime nei confronti della conduttrice: “Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse. L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. (…) Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: mamma, la sposo, è una brava persona“.