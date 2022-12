Michelle Hunziker conferma le voci su Tomaso Trussardi. E si imbatte in Aurora

Per diversi mesi si è parlato di un loro ritorno di fiamma, complice anche il fatto che sono stati pizzicati spesso assieme. Ma ora Michelle Hunziker, con una storia Instagram, ha messo un punto a tutte le ipotesi e ha confermato le voci su Tomaso Trussardi. Lo ha fatto durante una cena insieme, durante la quale si è imbattuta nella figlia Aurora.

Michelle Hunziker, la conferma delle voci sul rapporto con Tomaso Trussardi

Una storia Instagram che mette un punto sulle tante voci che sono circolate negli ultimi mesi in merito al rapporto che lega Michelle Hunziker e Tomaso Trusssardi. La conduttrice, infatti, a cena fuori con il papà delle sue figlie più piccole ha gettato acqua sul fuoco e messo a tacere le tante illazioni su un loro ritorno di fiamma.

Michelle e Tomaso a gennaio di quest’anno hanno annunciato la fine del loro matrimonio, ma da allora sono stati in ottimi rapporti tanto da far supporre un loro ritorno di fiamma. Feste, cene fuori, supporto in occasioni speciali: tutti elementi che hanno acceso il gossip e le speranze dei tanti fan della coppia, che non si sono rassegnati alla loro separazione.

Da ultime le parole di Vittorio Feltri, molto amico di Tomaso Trussardi, che aveva parlato del loro rapporto. Il giornalista non aveva affermato che erano nuovamente tornati insieme, ma aveva spiegato: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”.

Ed evidentemente aveva ragione perché la diretta interessata ha voluto fugare ogni dubbio pubblicando una foto che la ritrae a cena insieme a Trussardi, un’immagine accompagnata da parole che sono inequivocabili: “Cenetta top tra ex”.

A questo punto è stata la diretta interessata a sottolineare come il loro rapporto sia bello, ma non più quello di prima.

Le vacanze insieme, le uscite fuori, le dichiarazioni al giornale Bunte (“Posso dirvi che tutto è possibile: in amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo”), non sono stati i segni di un ritorno di fiamma ma di un legame che va oltre il matrimonio.

Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi si imbatte in Aurora

E la serata tra ex ha avuto anche un risvolto divertente. Infatti Michelle Hunziker, mentre si guastava le portate del ristorante, ha anche ripreso di nascosto la figlia Aurora a cena con il fidanzato Goffredo Cerza nello stesso locale.

La figlia della conduttrice e di Eros Ramazzotti aveva raccontato ai suoi follower che sarebbe uscita per recuperare quella cena di compleanno saltata a causa di un malanno di stagione. Nel breve video girato da mamma Michelle la si vede seduta al tavolo, bellissima e con il pancione. Alla fine si accorge anche di essere ripresa di soppiatto e fa un saluto a favore di telecamera.

Più di questo non ci è dato sapere, perché Michelle non ha mostrato se poi hanno trascorso qualche momento assieme. Sicuramente la conduttrice dopo si è recata in cucina insieme a Tomaso Trussardi per un applauso alla brigata del ristorante.

Ma a fare notizia sono soprattutto le parole che ha usato la showgirl per descrivere la serata con l’ex marito: che mettono un punto, forse, alle tante voci circolate negli ultimi mesi su un loro ritorno di fiamma.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.