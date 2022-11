Michelle e Tomaso, matrimonio ricomposto? Feltri rompe il silenzio

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Le vacanze assieme, i ristoranti, le uscite: sono tutti indizi del tanto chiacchierato ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Il matrimonio è stato “ricomposto”? A prendere la parola è stato Vittorio Feltri, molto legato all’imprenditore tanto da avergli fatto conoscere la conduttrice e da aver fatto da testimone alle loro nozze.

Michelle e Tomaso, cosa ne pensa Vittorio Feltri

Non è la prima volta che Vittorio Feltri interviene sul rapporto che lega Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come ormai è ben noto, i due avevano annunciato la fine del loro matrimonio a gennaio di quest’anno, non proprio un fulmine a ciel sereno dal momento che da tempo si mormorava di una crisi.

Poi non sono mancate le presunte storie di lui e quella, molto paparazzata, tra Michelle e il chirurgo Giovanni Angiolini.

E in tutto questo tempo non sono mancati neppure dei segnali di vicinanza: da giornate trascorse assieme a compleanni festeggiati in famiglia. Negli ultimi tempi, però, sembra che qualcosa sia cambiato e si parla di un ritorno di fiamma. A tal proposito, di recente, Vittorio Feltri aveva detto a Novella 2000: “Non dubito affatto che la notizia sia fondata”.

Ora è tornato sulla questione dalle pagine di Oggi, al settimanale ha detto: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate”.

Il giornalista ha spiegato infatti il suo punto di vista sulla coppia che viene sempre più spesso pizzicata assieme: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa di Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d’anni continuerà a vivere da solo”.

Sempre a Oggi ha rivelato: “Tomaso e Michelle sono persone intelligenti. Ci speravo in un loro riavvicinamento. E non mi meraviglia che dopo tanto tempo insieme abbiano avuto una crisi, capita a tutte le coppie”.

Poi un suggerimento per Trussardi, che Feltri definisce come un figlio: “Torna con Michelle se lei è d’accordo, ma impegnati a trasformare il tuo matrimonio in una “società” di mutuo soccorso che funzioni bene, nell’interesse delle vostre figlie e del vostro benessere. Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare”.

Michelle e Tomaso, tutte le volte che sono stati pizzicati assieme

Ultima in ordine di tempo una cena: Michelle e Tomaso sono stati fotografati da Chi fuori insieme. Come racconta il magazine, diretto da Alfonso Signorini, i due erano nel ristorante di famiglia a Milano: a cena sarebbero apparsi affiatati e non sono mancati neppure i sorrisi per i fotografi.

Ma quella milanese è stata solo l’ultima di una serie di momenti che li hanno visti assieme: come la vacanza in montagna con le loro due figlie. E di certo avevano colpito i commenti di lei, rilasciati in un’intervista al settimanale Bunte: “Posso dirvi che tutto è possibile: in amore, anche l’impossibile può accadere, questo l’ho capito con il tempo”.



Piccoli segnali di riavvicinamento? Leggendo le parole di Vittorio Feltri, caute ma possibiliste, le speranze di tutti i fan della coppia sono più vive che mai.