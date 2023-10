“Oggi ho detto aggressive“. Così Michelle Hunziker ha esordito nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata dell’8 ottobre 2023. Aggressive, ma solo per il look (esplosivo, davvero). Perché, per il resto, la conduttrice è un vero e proprio “cuore di mamma e nonna”: l’intervista è iniziata proprio con la descrizione della sua estate, all’insegna dell’amore familiare, con il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker a Verissimo: il suo legame con Cesare

Come nonna, è sempre dalla parte di Cesare. Michelle Hunziker non ha dubbi: quella appena passata è stata un’estate all’insegna della famiglia, con le bimbe, Sole e Celeste, i cagnolini, il bebè. Un’estate inedita, nuova, con una gioia pazzesca: Cesare. E, sì, come nonna non sostiene solo la figlia Aurora Ramazzotti nei momenti di bisogno, ma ha già promesso al nipotino che con lei potrà fare di tutto.

Il cliché, dunque, si trasforma in realtà. “Con la nonna, fai tutte le cose che non fai con la mamma. Già trasgredisco alle cose che mi vengono dette. Scusa, mi mandi il bebè, ne ho tirate su tre, chiaramente faccio a modo mio. Ora c’è la moda del rumore bianco. Aury, tappati le orecchie”. Sì, proprio così: la tendenza vuole che i bebè dormano con il rumore bianco in sottofondo per tutta la notte. E la Hunziker non rispetta questa regola proposta dalla figlia. E – a proposito – ha ammesso anche che Cesare è uguale ad Aurora: “Un miracolo genetico”.

Nel corso dell’intervista c’è stato anche spazio per tornare un po’ indietro nel tempo. La sua è stata un’infanzia molto da “maschiaccio”, anche un po’ particolare, rispetto alle altre bambine. “Sognavo il futuro dalla mia camera. In Svizzera mai nella vita avrei sognato di fare questo mestiere. Però volevo far qualcosa che potessero volermi bene in tanti. Il pubblico mi ha restituito questo grande sogno”. E così è stato: la conduttrice, alla fine, è diventata un enorme punto di riferimento per la televisione italiana, dove ha dimostrato di essere una conduttrice talentuosa.

I progetti lavorativi

La conduttrice è un vulcano: non si ferma mai. E nei suoi progetti televisivi c’è Io Canto Generation, dove è giudice insieme a Orietta Berti. A svelare maggiori dettagli sul programma è stato Gerry Scotti, sempre a Verissimo. “Non avremo più dei bambini, ma dei ragazzi un po’ più grandicelli, dai 10 ai 14 anni. Saranno sei serate di gara vera, perché credo che i ragazzi debbano imparare a vincere, ma anche a perdere ed è giusto che vivano una sana competitività”.

La Hunziker ovviamente non vede l’ora. “Sono molto contenta perché sarà una squadra di persone gioiose. Abbiamo due cantanti che sanno il fatto loro, sono cresciuta con la musica, vivo nella musica. Un fil rouge della mia vita. Sarà un’esperienza nuova e bella“. E come sarà in veste di giudice? Un po’ mamma, ha ammesso, ma anche onesta e severa. “Perché, secondo me, dai 10 anni in poi hanno gli strumenti per comprendere bene la verità delle cose”. Un programma di musica, tra allegria e talenti.