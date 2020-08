Michelle Hunziker, lontana dalla famiglia si gode il successo in Germania

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Michelle Hunziker è tornata al lavoro. La presentatrice e showgirl svizzera, dopo le vacanze con la famiglia, ha ripreso a lavorare. Per i primi impegni professionali dopo la pausa estiva, Michelle Hunziker è volata in Germania, per la precisione a Colonia.

La moglie di Tomaso Trussardi ha condiviso, tramite le Stories di Instagram, alcuni dettagli del backstage della puntata finale della trasmissione che conduce per la tv tedesca. La Hunziker ha mostrato nello specifico il trucco e l’hair style, un meraviglioso chignon che ha definito un capolavoro.

Non è mancato ovviamente lo scatto del risultato finale: Michelle Hunziker stupenda e pronta ad andare in scena con indosso un meraviglioso abito lungo rosa antico e perfetto per valorizzare il fisico da capogiro della conduttrice, che a 43 anni è bella come quando ne aveva 20.

La Hunziker, che su Instagram è seguita da oltre 4 milioni di persone, ha condiviso con i suoi tantissimi fan anche… il dopo show! La conduttrice, sempre tramite le Stories, si è infatti mostrata la mattina seguente poco dopo l’alba, seduta a quello che sembra essere il tavolino di un bar.

“Buongiorno, sono le 6.31. Sono andata a letto alle 2.30, ma la felicità è moltissima perché rivedo la mia famiglia”: queste le parole della conduttrice che, ironica come sempre, nella Story successiva si è ripresa mentre finge di dormire seduta.

A Colonia per lavoro in compagnia della fidata truccatrice Laura Barenghi, Michelle Hunziker ha parlato su Instagram del viaggio non solo attraverso le Stories, ma anche con una foto che la vede seduta in uno degli angoli della città tedesca.

Nella lunga didascalia, la presentatrice e showgirl, che ha trascorso le vacanze tra mare e montagna in compagnia del marito e delle figlie più piccole Sole e Celeste, racconta dell’introspezione che la Germania incentiva, del famoso e bellissimo duomo di Colonia e delle storie d’amore che ha avuto modo di conoscere durante la trasferta tedesca, soffermandosi su una in particolare.

Non c’è che dire: anche quando si dedica al lavoro, Michelle Hunziker è sempre pronta a lanciare messaggi importanti ai propri fan e a non dimenticare mai l’amore per la sua meravigliosa famiglia!