Belen Rodriguez si diverte senza Gianmaria Antinolfi. E Stefano De Martino è ormai un ricordo

Belen Rodriguez si rilassa in Franciacorta senza Gianmaria Antinolfi e Stefano De Martino è ormai solo un ricordo. La showgirl argentina, dopo settimane difficili, ha ripreso a sorridere grazie alla vicinanza dell’amico Mattia Ferrari, ma soprattutto a un nuovo amore. La relazione con l’imprenditore che opera nel settore del lusso è stata confermata negli ultimi giorni, complice un bacio appassionato fra i due. Dopo un week end d’amore a Capri però la modella ha lasciato la Campania e il suo Gianmaria per concedersi un’altra vacanza, questa volta in compagnia degli amici e del piccolo Santiago.

Nelle foto e nei video pubblicati su Instagram, Belen va in bicicletta, passeggia nel verde e sorride insieme al figlio. Nessuna traccia di Antinolfi che non è più al suo fianco ormai da giorni. La Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, limitandosi solo a rispondere ad alcuni commenti dei fan su Instagram. Non è ancora chiaro però quale sia la forza del legame con Gianmaria che non sembra occupare più le sue giornate.

Nel frattempo Stefano De Martino è ormai un ricordo. Il conduttore di Made In Sud e la showgirl argentina non potrebbero essere più lontani. Mentre lei si gode passeggiate e chiacchiere in Franciacorta, lui è a Napoli, fra pranzi sul mare e giornate con la famiglia d’origine. Nessuno dei due sembra disposto a commentare quanto accaduto e i motivi della rottura restano un mistero. L’unica certezza è l’estraneità di Alessia Marcuzzi, finita nella rete del gossip e indicata come la causa dell’addio fra Belen e Stefano.

A smentire i gossip per primo è stato De Martino che con un video Instagram ha voluto mettere in chiaro la situazione. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – ha detto -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”. Anche Belen Rodriguez ha voluto difendere Alessia è chiarire che non esiste nessuna relazione clandestina scoperta per caso.