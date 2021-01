GF Vip, Dayane contro la madre che l’ha abbandonata: la difesa del fratello

editato in: da

Un altro triste spaccato di vita al GF Vip. Dayane Mello, meravigliosa modella di origini brasiliane che dentro la Casa si è fatta notare prima per le sue mire verso alcuni coinquilini (Francesco Oppini in primis) poi per la sua difficile e travagliata storia famigliare, culminata in un tentativo di suicidio, è tornata in primo piano durante la puntata di lunedì 11 gennaio 2021.

Alfonso Signorini, pensando di fare cosa gradita e tentando – forse- un ricongiungimento oggettivamente impossibile, è riuscito a rintracciare la madre in Brasile. La stessa donna accusata da Dayane di averla abbandonata a soli 7 anni, lasciandola ad un padre violento, e di essere finita a prostituirsi. Accusa forti, che la madre, in video, rispedisce al mittente, con una freddezza quasi

Il succo del filmato mandato in onda da Alfonso di fronte a una Dayane spiazzata e “gelata” ( non vedeva la madre da quando aveva 13 anni) è stato: “Non ho mai fatto la prostituta. Comunque ti amo come amo tutti gli altri miei figli ma ora fatti la tua vita e lasciami stare senza più sparlare di me”.

Tralasciando la tristezza del tutto, a poche ore dalla puntata è intervenuto anche il fratello di Dayane, Juliano, abbandonato come lei dalla madre e cresciuto insieme a lei col padre. Che in un video, pubblicato sull’account ufficiale della modella, difende la sorella.