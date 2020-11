GF Vip 2020, scontro Dayane-Oppini, la sorpresa della Parietti: le pagelle della diciassettesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

È stato ancora una volta un appuntamento ricco di emozioni, tra scontri durissimi e attimi di commozione: la diciassettesima puntata del GF Vip ha aperto le porte ai sentimenti più puri, come quello di Francesco Oppini e di sua madre Alba Parietti, che si sono sciolti in lacrime in un incontro attesissimo dal pubblico. Ma nella Casa non mancano i battibecchi, che anzi si fanno via via sempre più impetuosi tra i due (inevitabili) schieramenti che si sono formati tra i concorrenti.

Scopriamo le nostre pagelle per questa puntata del GF Vip.

ALFONSO SIGNORINI – Sempre più, con il trascorrere dei giorni, il conduttore sta dimostrando di essere in grado di tenere in mano le redini della trasmissione anche nei momenti difficili. Di nuovo, Alfonso Signorini si è trovato a dover affrontare un’infrazione del regolamento, questa volta ad opera di Stefano Bettarini. E in maniera inflessibile – seppur con molto tatto e mostrandosi comprensivo davanti alle scuse del concorrente – ha impartito il provvedimento disciplinare adeguato. Ma è con l’ironia e un pizzico di malizia che conquista il pubblico: il botta e risposta con Paolo Brosio nella Super Led, dove ha punzecchiato il giornalista annunciandogli una telefonata da una donna misteriosa, è stato davvero divertente. VOTO: 8

DAYANE MELLO – La relazione che sta intessendo con Adua Del Vesco ha suscitato più di una perplessità tra gli altri inquilini della Casa. Le due donne si sono scambiate parole d’affetto, e Dayane ha addirittura dichiarato di provare un forte sentimento per la giovane attrice. Non mancano le effusioni, tra abbracci e baci sulle labbra che hanno reso l’atmosfera bollente. Ma molti dei concorrenti sono convinti che la modella stia manipolando Adua. Stefania Orlando ha svelato gli altarini: “Il bacio mi è sembrato una cosa per fare spettacolo. Tu Dayane sei entrata in Casa per crearti una storia, l’hai detto te”. Francesco Oppini ha dunque fatto notare come, a suo dire, la Mello sia incoerente: “Tu non vuoi che ti si dicano delle cose che tu poi dici agli altri sistematicamente. A me hai detto che metterò in dubbio la mia sessualità”. Ancora una volta, il comportamento di Dayane si rivela ambiguo. VOTO: 5

FRANCESCO OPPINI – Il suo percorso all’interno della Casa è stato altalenante, e ne è dimostrazione l’infelice uscita di qualche settimana fa, che gli è costata un duro richiamo da parte di Alfonso Signorini. Tuttavia, negli ultimi giorni Francesco Oppini sembra aver gettato la maschera e aver mostrato il suo vero animo, parlando del difficile rapporto con la madre. Il GF Vip ha deciso dunque di fargli una sorpresa, portandogli proprio mamma Alba Parietti nella Casa – o meglio, davanti la porta rossa – per un incontro davvero toccante. “Sei riuscito a tirare fuori delle parti di te che pensavo non uscissero mai. È strano trovarsi qua questa sera, ed è strano non essere riusciti a dirsi prima delle cose e averle dette solo qui” – ha dichiarato la showgirl. E Oppini ha rivelato: “Mi rendo conto di essere un ragazzo tanto fortunato. Non possiamo più avere il rapporto difficile di prima. Io ho solo te come mamma e tu solo me come figlio”. Le lacrime di entrambi hanno suggellato un momento tenerissimo, e Francesco ha conquistato i nostri cuori. VOTO: 8,5

GIULIA SALEMI – L’ultima entrata nella Casa del GF Vip ha portato un turbine di allegria, che è servito a muovere un po’ le acque stagnanti dei giorni passati. Giulia Salemi è un concentrato di solarità che sembra aver sciolto anche il cuore di Enock, uno dei concorrenti che finora meno si è lasciato andare alle emozioni. Se n’è accorta Stefania Orlando, che una mattina ha apertamente dichiarato: “Io ci ho messo 55 giorni a dargli un bacio la mattina, tu come sei arrivata ci sei riuscita”. E già si parla di un possibile flirt. Chiamata in confessionale, la Salemi ha però messo in chiaro le cose: “Siete fuori pista, ve lo dico subito. Sono off limits i ragazzi fidanzati, sposati o con flirt in corso”. La sua delicatezza nel “proteggere” Enock e la sua fidanzata che lo attende a casa è qualcosa di speciale. VOTO: 9

PAOLO BROSIO – Il suo ingresso al GF Vip avrebbe potuto regalarci grandi emozioni, ma Paolo Brosio ha commesso uno scivolone dopo l’altro, attirandosi inevitabilmente le ire del pubblico. Appena entrato, il giornalista ha spifferato notizie provenienti dall’esterno, infrangendo il regolamento e poi additando Andrea Zelletta in quello che è sembrato un tentativo di scaricarsi dalle proprie responsabilità. Nei giorni seguenti, alcune sue frasi non sono proprio piaciute e hanno suscitato grande clamore fuori dalla Casa. Per questo, se l’aver disatteso le regole del GF Vip ha comportato la sua nomination diretta, il resto gli è costato l’eliminazione. La sua esperienza è durata pochissimo, ed è un peccato perché avrebbe potuto fare molto, molto meglio. VOTO: 4