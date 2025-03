Stasera tutto è possibile, pagelle settima puntata: Guaccero domina (10), De Martino stuntman (7,5)

Fonte: IPA Stefano de Martino "Stasera Tutto E' Possibile" Nella foto: Stefano De Martino

La prima volta è stato il tema dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Una serata che ha visto momenti riusciti, qualche gag già vista e la conferma di alcuni veterani della risata.

In studio, oltre al conduttore, c’erano Bianca Guaccero, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Carlo Amleto, Biagio Izzo, Fabio Balsamo e Mariasole Pollio, che si sono cimentati tra giochi fisici, quiz incalzanti e prove di improvvisazione. La vera vincitrice della puntata è stata Bianca Guaccero, che ha dominato la serata con la sua energia, il suo carisma e la sua capacità di adattarsi a qualsiasi gioco. Ecco le nostre pagelle.

Bianca Guaccero, la regina della serata: voto 10

Fresca di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero si dimostra anche super smart e sempre pronta al gioco. Brilla nello Speed Quiz, dove si confronta con Fabio Balsamo e Giovanni Esposito mostrando prontezza e lucidità. Poi si ritrova anche protagonista dello Step Burger, dove si butta nella mischia con entusiasmo. Ma il vero colpo di scena arriva in Labbra Cadabra, in coppia con Biagio Izzo: esilarante, sopra le righe, dimostra una capacità di improvvisazione irresistibile. Simpatica, autoironica e sempre dentro il gioco, conferma di essere un pilastro dello show. Anche in Ma che bontà, Bianca si dimostra protagonista assoluta accanto a Herbert Ballerina, regalando un siparietto da manuale.

Herbert Ballerina, l’asso nella manica: voto 9

Herbert Ballerina, il pubblico lo adora e lui si prende la scena con la sua solita verve assurda. Nello Speed Quiz parte in sordina, ma batte prima Giovanni Esposito e poi si porta a casa la vittoria. Il bello è che non si capisce mai se stia vincendo per strategia o per puro caso. Herbert funziona. Il pubblico si diverte e lui si merita il 9. Anche nello Step Burger si butta nel gioco, ma finisce tra gli ultimi, penalizzato dalla sua posizione.

Il suo momento più riuscito arriva in Ma che bontà, dove si siede al tavolo con Bianca Guaccero e, tra battute nonsense e l’ormai iconico “Mo un’altra sudata”, ricorda i migliori momenti dei video di Maccio Capatonda. Con le quattro pietanze davanti e un ingrediente misterioso nascosto, il suo stile comico emerge in tutto il suo splendore, strappando risate continue.

Giovanni Esposito e Carlo Amleto, teatro surreale: voto 8

Quando la stanza inclinata diventa un palcoscenico, il risultato non può che essere esplosivo. Giovanni Esposito e Carlo Amleto hanno regalato uno dei momenti più divertenti della serata con la loro versione sgangherata di Madame Bovary in un piano inclinato. Lui nei panni della protagonista, l’altro spalla perfetta. Il pubblico ha riso, ma la scena si è trascinata un po’ troppo a lungo, rischiando di sfociare nel trash. Esposito si distingue anche nello Speed Quiz, dove si fa valere fino alla sfida con Herbert Ballerina.

Biagio Izzo e il pollo della discordia: voto 6,5

La prova Passa la palla (anzi, il pollo) poteva essere un momento di puro nonsense, ma si è trasformata in una sequenza di battute da bar anni ’90. Il siparietto romantico tra Biagio Izzo e Bianca Guaccero non ha aggiunto molto, se non qualche sorriso di circostanza. E in più, Izzo si fa eliminare subito allo Speed Quiz. Si riprende alla grande con Labbra Cadabra, dove in coppia con Bianca strappa risate a non finire. Ma scivola di nuovo nella Step Challenge, dove insieme a Giovanni Esposito e Francesco Paolantoni si cimenta in un improbabile Moonwalk vestito da Michael Jackson. Tentativo fallito, e nemmeno particolarmente divertente. Serata altalenante per lui.

Stefano De Martino, conduttore e stuntman: voto 7,5

Stefano De Martino è sempre a suo agio nel ruolo di padrone di casa, anche quando finisce gambe all’aria durante il gioco del pollo. Simpatico, autoironico e capace di tenere il ritmo, dà l’impressione di divertirsi davvero. Peccato per alcuni momenti un po’ prevedibili, ma il suo stile resta una certezza per lo show.