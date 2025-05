And Just Like That, cosa accade nella terza stagione, disponibile dal 30 maggio: anticipazioni

"And Just Like That" torna con la terza stagione: Carrie è di nuovo al centro, tra amore, romanzi e drammi newyorkesi. Tutto quello che devi sapere

Carrie Bradshaw è tornata. E con lei, il tacco 12 sotto il sole cocente di Manhattan, l’amicizia che resiste al tempo e un guardaroba che sfida ogni epoca. Debutta la terza stagione di And Just Like That, il sequel-reboot di Sex and The City che, tra alti e bassi, non smette di far parlare (e sognare). Nuovi episodi ci riportano tra i grattacieli della Grande Mela con la solita dose di amore, imprevisti e vestiti da copertina.

And Just Like That, cosa accade nella terza stagione

Le temperature salgono, e non è solo colpa dell’estate newyorkese. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) sono ancora lì: più mature, più consapevoli, ma mai sature di drammi sentimentali, giornate imprevedibili e vestiti da sogno.

La terza stagione di And Just Like That non cambia rotta, ma si concede nuove sfumature: Seema (Sarita Choudhury) e Lisa (Nicole Ari Parker) restano presenze solide, mentre Nya Wallace (Karen Pittman) abbandona la scena e Che Diaz (Sara Ramirez) è ufficialmente fuori dal cast, dopo essere stato bersaglio di critiche feroci.

Carrie è di nuovo al centro della narrazione, impegnata a scrivere un romanzo ambientato nel 1846 (voce narrante inclusa), mentre cerca di mantenere accesa la fiamma con Aidan (John Corbett). Il loro accordo? Aspettare cinque anni finché i figli di lui – uno in particolare – non saranno pronti ad accettare una nuova relazione stabile. Ma l’amore non è mai semplice, nemmeno a cinquant’anni. E la presenza del vicino sexy, interpretato da Jonathan Cake, potrebbe complicare le cose più del previsto.

Intanto Miranda è alla ricerca di un nuovo equilibrio sentimentale e, in una delle storyline più attese, farà coppia con un personaggio interpretato da Rosie O’Donnell, apparizione prevista già nella prima puntata. Charlotte continua a dividersi tra i doveri familiari e una nuova fase personale in cui, spoiler: sarà la moda il suo rifugio (e le sue mise lo confermano, tra abiti in stampa toile de jouy e perle oversize, in un revival borghese con tocchi 2025).

Samantha solo via messaggio e la nostalgia che non passa mai

Impossibile non menzionarla: Samantha Jones (Kim Cattrall) è ancora la grande assente. Dopo il cameo lampo da Londra nella seconda stagione, la sua presenza si limita – almeno nei primi sei episodi – a qualche messaggino via WhatsApp. Un’assenza che pesa, anche se nessuna delle nuove entrate è riuscita a riempire il vuoto lasciato dalla PR più iconica della storia televisiva.

L’eredità di Sex and The City continua a pulsare sotto la superficie: anche se le dinamiche sono cambiate, l’impianto è sempre quello. Si parla di sesso, amore e libertà con il filtro dell’età adulta, tra acciacchi emotivi, relazioni complesse e una Manhattan che, seppure diversa dagli anni ‘90, non smette mai di ispirare. La regia di Michael Patrick King, che firma anche questa stagione insieme a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e John Melfi, cerca un equilibrio tra nostalgia e contemporaneità. E qualche volta ci riesce.

And Just Like That 3 è un atto d’amore per chi è cresciuta con le Manolo Blahnik ai piedi e ora cerca risposte nuove con lo stesso spirito. Le imperfezioni ci sono – come nella vita vera – ma la verità è che nessuna serie, ancora oggi, riesce a raccontare l’amicizia femminile con questo mix di leggerezza e profondità.

Dove vederla, quando esce e quante puntate

La terza stagione di And Just Like That è composta da 12 episodi totali. Il primo è disponibile dal 30 maggio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le puntate usciranno ogni venerdì su Sky Serie, in contemporanea con gli Stati Uniti. Disponibili anche on demand.