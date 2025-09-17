Russell Thomas, chi è il fidanzato (super riservato) di Kim Cattrall

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Russell Thomas e Kim Cattrall

Se nei panni del suo alter ego Samantha Jones ha vissuto numerose avventure sentimentali, nella vita reale l’attrice Kim Cattrall è felicemente monogama: l’indimenticabile protagonista di Sex and the city è fidanzata da anni con Russell Thomas, con il quale si è mostrata di recente in un importante evento a Londra.

Chi è Russell Thomas, il fidanzato di Kim Cattrall

Mentre le sue ex colleghe piangono la chiusura anticipata di And just like that…, Kim Cattrall si mostra serena e sorridente in pubblico. L’attrice ha infatti preso parte lunedì 15 settembre ad una cena organizzata da Jimmy Choo al Dover di Londra: bellissima e raggiante, la protagonista di Sex and the city ha posato in compagnia del fidanzato Russell Thomas, decisamente poco avvezzo ai riflettori. Nonostante i due stiano insieme da quasi un decennio, l’uomo si è mostrato in pubblico in pochissime occasione.

IPA

Thomas ha 54 anni ed è nato nel Kent, in Inghilterra. Lui e Kim Cattrall, 69, si sono incontrati per la prima volta nel 2016 durante la registrazione di un episodio di Woman’s Hour per la BBC, dove lui lavorava come tecnico del suono. Un amore nato sul set, che è riuscito comunque a resistere alle tentazioni del tempo e alla distanza, come ha raccontato l’attrice: “Stiamo insieme da quasi dieci anni ormai. E ci siamo divertiti tantissimo. È stato tutto molto bello. Con lui mi sento molto a mio agio. È una vera scintilla, ha un senso dell’umorismo pungente. E, diciamolo, è anche un bel vedere!”, ha spiegato in un’intervista a People.

L’indimenticabile Samantha Jones ha più volte spiegato di essere stata affascinata dal compagno per la sua indole un po’ ribelle, che sembra accomunarli: anche Russell ha alle spalle un passato come attore, e si è lanciato in diverse esperienze professionali. La differenza di età (a separarli sono 14 anni) non ha mai rappresentato un problema per lei, che sempre alla stampa ha confessato: “Lo amo. E ne è valsa la pena aspettarlo”.

La vita sentimentale di Kim Cattrall

Kim Cattrall è felicemente fidanzata con Russell Thomas da quasi 10 anni, ma ha alle spalle tre matrimoni: dal 1977 al 1979 è stata sposata con Larry Davis; dal 1982 al 1989 con Andre J. Lyon; e dal 1998 al 2004 con Mark Levinson. A contribuire al terzo divorzio, ha raccontato l’attrice, fu il grande successo di Sex and the city: in quegli anni, a causa dei numerosi impegni professionali, lei trascorreva molto poco tempo a casa e in compagnia del suo partner.

L’interprete canadese non ha mai avuto figli per scelta, come dichiarato in diverse occasioni: “Credo sia possibile diventare madri anche senza avere il tuo nome sul certificato di nascita di un bambino. Puoi comunque tirare fuori il tuo lato materno in maniera forte in altri contesti, e ti dà molte soddisfazioni. Non ho cambiato i pannolini ai miei nipoti, per fortuna, ma li ho aiutati nello studio. Ero con mio nipote quando ha dovuto superare un momento molto difficile. Queste cose fanno di me una madre” ha spiegato in un’intervista. Parole che, rilette, potrebbero essere state pronunciate anche dal suo più celebre alter ego televisivo.