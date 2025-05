Tornano sul piccolo schermo le ragazze più cool di Manhattan: nella migliore versione di sé stesse, Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa anticipano i look (degni di replica) di "And Just Like That 3"

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Kristin Davis e Sarah Jessica Parker sul set di "And Just Like That 3"

Dopo un’attesa lunga quasi due anni a pesare sul cuore, la fatidica terza stagione di And Just Like That è tra noi e, con essa, l’ennesima sequela di estreme quanto folli scelte di stile a colorare le strade di Manhattan.

Se gli episodi precedenti ci avevano regalato enormi soddisfazioni tra capi statement, Manolo in ogni variante colore, scenografiche gonne in tulle a rievocare quella originale, clutch bag stravaganti e continui omaggi al mitico guardaroba d’archivio di Carrie Bradshaw, qualche piccola anticipazione di ciò che ci aspetta è emersa dal set di mese in mese solleticandoci la curiosità.

And Just Like That 3, tutte le (anticipate) fashion inspo delle “ragazze di Manhattan”

D’altronde non si può negare: dapprima con Sex and the City ed oggi con il suo amato quanto odiato sequel, tutte noi abbiamo imparato la moda. E, diciamocelo, di acquisire nuove fashion skills da mettere in piazza non potremo mai averne abbastanza.

Ebbene, pare che non verremo affatto deluse: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon – ma non solo – sembrano aver tirato fuori (dalle proprie sconfinate cabine armadio, si intende) il meglio di loro stesse, trasformando le strade di New York in una vera e propria passerella da mattina a sera. Charlotte rimarrà fedele ad abiti a ruota, tute eleganti e capispalla a fantasia, Miranda all’audace color-blocking mentre Carrie, ovviamente, a tutto ciò che esula dalla più classica eleganza sartoriale.

Del resto Carrie, Miranda, Charlotte, e con loro gli altri iconici protagonisti, non sarebbero chi sono se a caratterizzarli non vi fossero precisi e riconoscibili elementi stilistici, per quanto eccentrici e poco portabili essi siano, esibiti con coraggio per imprimere la propria personalità nella memoria dello spettatore. Lo stesso, in minor misura, dovrebbe essere per noi e forse un po’ lo è già stato: senza paura, incitate da ciò che vedevamo sullo schermo, non abbiamo che potuto trarvi ispirazione.

Eccoci dunque alle prese con una nuova stagione di And Just Like That, fatta di nuove storie ma anche di nuovi look, siamo più che certi, degni di replica.

Come lo sappiamo? Se l’iconicità del passato ne è già un sufficiente indizio, durante le riprese di questa manciata di inediti episodi – tenutesi a partire dalla seconda metà del 2024 – qualche scatto rubato ci ha permesso di farci un’idea in anteprima di alcuni clamorosi outfit.

Stravagante e unica come Carrie Bradshaw

Parliamo di un personaggio che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo ormai più di venticinque anni fa, ma le cui mise sono tuttora venerate sia dai fan di vecchia data che dagli amanti dello stile personale in genere: la giornalista più cool di Manhattan non ha ancora esaurito i colpi in canna e torna dal 29 maggio 2025 con una nuova ondata di stravaganti accostamenti alla moda.

Già sappiamo che Carrie Bradshaw, del tutto meritevole del proprio titolo di trendsetter, continuerà a snobbare la discrezione con grande nonchalanche, ora con addosso un abito trasparente di Simone Rocha, ora con un copricapo oversize di Maryam Keyhani.

L’asticella del glamour sarà oltremodo innalzata: famosa per la sua affinità con l’improbabile, sotto la provvidenziale guida della sua costumista Patricia Field ed ora dei nuovi stylist Molly Rogers e Danny Santiago, vedremo la nostra musa restare fedele al proprio innato istinto di mixare, rivisitare ma soprattutto osare, riesumando tutta una sfilza di gonne, rigorosamente vaporose, in tulle o in raso lucente.

Non mancheranno le silhouette iperfemminili e nemmeno gli imprescindibili tacchi vertiginosi ai suoi piedi, sebbene uniti ad un inatteso (ma puntuale, secondo le tendenze moda della primavera/estate 2025) tocco di denim.

A rendere indimenticabili i suoi look, come di consueto, saranno quei dettagli unici e poco convenzionali alla sua maniera: perderemo la testa per innumerevoli maxi clutch a mano, la vedremo avvolta in un atipico scialle-coperta in lana, e con la testa fra le nuvole tenuta salda da cappelli difficili da non notare.

Raffinata e sobria come Charlotte York

Timida quanto decisa e sempre osservante del buon gusto, Charlotte York è un altro personaggio che vedremo rimanere estremamente fedele alla sua natura fashion.

La gallerista, interpretata dagli esordi da Kristin Davis, che abbiamo visto tornare al lavoro nella seconda stagione, tornerà anche nei propri panni dall’allure bon-ton e assolutamente nel segno dell’estetica ladylike, non a caso ora di gran tendenza: la vedremo sfoggiare una successione invidiabile di cappotti, spesso caratterizzati da motivi audaci, gonne a ruota – a tinta unita ma anche a fantasia – in misura midi, abiti svasati e tubini lunghi, bluse sofisticate, immancabili cinture in vita a sottolinearle la silhouette e jumpsuit dal taglio sartoriale.

In sintesi, la solita, dolcissima Charlotte ma con una marcia in più.

Colorata e audace come Miranda Hobbes

Ciò che sin dagli esordi di Sex and the City contraddistingue il guardaroba di Miranda Hobbes è senza dubbio il colore, e in And Just Like That questo non è certo cambiato, solo evoluto: con l’avvento del sequel e di pari passo con la crescita personale dell’ormai ex avvocata (Cynthia Nixon) si è assistito ad un crescendo anche per quanto riguarda lo stile.

Appariscenti e vibranti, le tonalità predilette dal suo personaggio saranno ancora quelle delle spezie e della terra, vicino a stampe miscelate con grande maestria.

In questa terza stagione la vedremo alternare capi ultra glamour ad accenti boho, sempre scrupolosamente chic, cadenzati da completi in tinta unita in un revival nostalgico che guarda ai topici look degli inizi in tailleur.

Indimenticabili come Lisa Todd Wexley e Seema Patel

Forse abbiamo perso Samantha Jones, ma in compenso due personaggi che con la medesima forza negli ultimi anni hanno saputo farsi spazio nel cuore degli accaniti amanti della serie sono Lisa Todd Wexley e Seema Patel.

Creatrice di documentari la prima (Nicole Ari Parker), agente immobiliare la seconda (Sarita Choudhury) queste sono senz’altro due donne molto diverse: barcamenandosi tra lavoro, figli e suocera, la carismatica Lisa si è presa la scena a suon di eccentriche – ma tutte super chic – apparizioni e lo farà ancora.

Alle prese con la vita da donna single, quasi sempre, Seema ha apportato il suo riconoscibile tocco nella vita di Carrie e nella storia, attraverso ensemble lussuosi, animalier e colpi di scena abbaglianti.