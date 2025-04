And Just Like That 3, amore, sesso e l’amicizia di sempre: il nuovo teaser

Sotto il sole di una torrida estate di New York, tornano le iconiche avventure fra amore, sesso e amicizia di Carrie e le sue amiche, nell’amatissima serie di Michael Patrick King: And Just Like That 3, revival del cult HBO Sex and the City, torna a partire dal 30 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. I nuovi episodi, che andranno in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, continueranno a seguire le avventure di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa, affrontando come sempre storie d’amore, di sesso e la grande amicizia che le lega.

I nuovi episodi

Fra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di And Just Like That 3. Saranno dodici i nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King, che seguiranno Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita.

Come sempre Carrie sarà (di nuovo) alle prese con le sue beghe sentimentali, divisa tra il riavvicinamento di Aidan e le attenzioni del suo nuovo vicino di casa, mentre Miranda proverà a voltare pagina dopo la fine della sua travagliata storia con Che Diaz, personaggio non binario che le aveva fatto battere il cuore nella scorsa stagione. Charlotte sarà ancora impegnata nel suo ruolo di mamma, mentre Seema cercherà l’uomo perfetto e Lisa lotterà con la tentazione di un tradimento.

Dove eravamo rimasti

Avevamo lasciato Carrie Bradshaw in spiaggia in Grecia: alla fine della seconda stagione aveva deciso di abbandonare il suo iconico appartamento nell’Upper East Side, in cui aveva vissuto nel corso di Sex and the City e in cui era tornata a vivere durante la prima stagione di And Just Like That dopo la morte di suo marito Big.

Prima di trasferirsi a Gramercy Park aveva organizzato un’ultima cena all’interno del mitico appartamento, dopo aver salutato Aidan, che le aveva chiesto di aspettarlo per cinque anni per potersi prendere cura dei suoi figli in Virginia. Miranda aveva invece trovato un nuovo lavoro presso Human Rights Watch, mentre Charlotte aveva deciso di tornare al lavoro in una galleria d’arte, dato che i suoi figli erano finalmente più autosufficienti, e ha trovato lavoro in una galleria d’arte…

Il cast della serie

Nel cast le protagoniste ritroveremo ovviamente Sarah Jessica Parker, l’amatissima Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, che presta il volto a Miranda Hobbes e Kristin Davis, la dolcissima Charlotte York, nonché le tre storiche protagoniste di Sex and the City che compaiono anche come produttrici esecutive.

Non mancheranno poi graditi ritorni e nuovi personaggi: Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, insieme a Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton e Dolly Wells. E ovviamente tornerà John Corbett, ovvero Aidan, grande “new entry” della scorsa stagione.

Quando e dove vedere And Just Like That 3

La serie And Just Like That 3 andrà con un nuovo episodio a settimana tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata dal 30 maggio fino al 15 agosto, e sarà ovviamente disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW.