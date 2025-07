IPA Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker

And Just Like That… Sarah Jessica Parker è diventata l’ex di Nicolas Cage. Dopo anni, anzi decenni, di pettegolezzi fumosi e supposizioni mai confermate, arriva la verità. La Carrie della tv e l’arcinoto, famoso, premiato e popolare divo di Hollywood sono stati assieme. Successe parecchio tempo fa ed è sempre rimasto un segreto, almeno fino ad oggi. Parker ha smesso di celare il flirt, mentre a dare i dettagli più succosi ci ha pensato Cage.

Il flirt segreto di Sarah Jessica Parker

Il personaggio da lei interpretato sullo schermo, di flirt, ne ha parecchi e ne parla pubblicamente – anzi, spiattellare le proprie relazioni è la sua principale fonte di guadagno. Sarah Jessica Parker, al contrario, è una donna riservata e poco incline alle sbandate. Ha dunque lasciato tutti di stucco l’apertura dell’attrice a svelare un segreto durato per più di trent’anni. Ospite del talk show Watch What Happens Live, a Parker è stato chiesto a bruciapelo: “È vero che uscivi con Nicolas Cage?”, e lei stavolta ha risposto semplicemente “sì, è vero”. La loro storia risale al 1992, quando i due attori erano impegnati assieme sul set della commedia Mi gioco la moglie… a Las Vegas.

Perché Nicolas Cage fu scaricato

Evidentemente Nicolas Cage aveva un sassolino nella scarpa che non vedeva l’ora di tirar fuori. Non è solito neppure lui parlare della propria vita privata e, d’altronde, la collega ed ex fidanzata non ha proferito che un sì. Eppure, l’attore ha immediatamente risposto alla rivelazione di Sarah Jessica, rilasciando, il giorno dopo, un comunicato ufficiale a E! News. “Ci tenevo a Sarah, – ha rivelato Cage – ma penso di non aver superato il test della mamma”.

L’ultima scena che l’attore ricorda della loro relazione è proprio una cena con la madre di Sarah Jessica, in un popolare ristorante di New York, la Russian Tea Room. Ripensando a quei momenti (gli ultimi assieme alla fidanzata) l’attore rivela: “Forse è stata colpa della mia giacca da moto in pelle blu, che peraltro ho ancora, o forse della sinusite che mi faceva parlare poco…”. Forse, chissà, quel che è certo è che, dopo quella sera, Sarah Jessica Parker non ha mai più chiamato Nicolas Cage. Anche i più famosi al mondo possono finire vittime di ghosting.

Il vero amore è Matthew Broderick

Forse, se Nicolas Cage è stato piantato in asso, è perché Sarah Jessica Parker aveva già conosciuto Matthew Broderick, il suo grande, unico e solo amore. I due si conobbero recitando assieme a teatro nel 1991 – un anno prima del flirt con Cage – e, dopo qualche tempo necessario a prendere il coraggio di dichiararsi, si sposarono nel 1997. Da allora non si sono più lasciati. Hanno tre figli e vivono felicemente a New York, scelta, questa di non essere geograficamente una coppia hollywoodiana, che Parker considera alla base del loro successo.

La loro vita è volutamente, felicemente, priva di sfarzo. Il primo appuntamento avvenne grazie a un semplice messaggio nella segreteria telefonica. Il matrimonio non fu neppure un matrimonio: la coppia si sposò senza dirlo a nessuno, invitarono un centinaio di persone a una festa ma senza rivelare, se non a festeggiamenti conclusi, che si trattasse delle loro nozze (lei, per non destare alcun sospetto, era persino vestita di nero). Nel 2002 nasce James, il loro primo figlio, nel 2009 arrivano le gemelle Marion e Tabitha.