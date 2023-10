Fonte: IPA Anya Taylor-Joy, matrimonio vip a Venezia

Anya Taylor-Joy, l’attrice diventata famosa nel ruolo della Regina degli scacchi della famosa serie Netflix, è convolata a nozze con il fidanzato musicista inglese Malcolm McRae. E se la notizia non vi suona nuova, avete ragione. La coppia si era già unita in matrimonio un anno fa, con un’intima celebrazione civile. Sabato scorso, però, hanno festeggiato di nuovo, facendo le cose in grande, in una delle città più romantiche del mondo.

Il matrimonio veneziano di Anya Taylor-Joy

Coloro che, nella mattina di domenica, si trovavano a navigare per il Canal Grande di Venezia potrebbero essere stati attratti da un’algida bellezza bionda che faceva capolino dal maestoso Palazzo Pisani Moretta. Si trattava niente di meno che di Anya Taylor Joy, attrice 27enne di fama mondiale (tra le sue partecipazioni più importanti anche quella nella serie cult Peaky Blinders) intenta a farsi bella per il giorno delle sue (seconde) nozze.

La star è volata a Venezia per festeggiare in grade il già avvenuto matrimonio con il musicista Malcolm McRae. Assieme a lei nel (secondo) giorno più bello, un’inaspettata parata di vip. Tra i 150 ospiti presenti, c’erano anche la scapestrata top model Cara Delevingne; l’interprete di Inventing Anna Julia Garner e Nicholas Hoult, il protagonista del teen drama Skins, con la fidanzata modella di lingerie Bryana Holly.

L’abito da sposa non convenzionale

Così come la nostrana Chiara Ferragni, anche la star internazionale Anya ha scelto, per il proprio matrimonio, un abito firmato Dior e disegnato appositamente per lei. Si tratta di un vestito da sposa non convenzionale, per lo meno nel colore. Nessuno spazio al tradizionale bianco, sostituito da un beige scuro che ben si adatta alla sua carnagione eterea. Tonalità neutra ravvivata da vistosi ricami di uccelli, multicolori e arricchiti da perline e lustrini.

Classico, invece, era il taglio del vestito. Un abito dalle linee principesche, con corpetto semplice, spalline sottili e ampia gonna. Un accessorio tipicamente usuale, però, c’era: il velo, che l’attrice ha scelto corto e indossato su una semplicissima acconciatura con una mezza coda morbida. Più semplice di così non si poteva, più bella neppure.

Venezia, la città preferita dalle spose vip

È la città più romantica del mondo. Unica e indimenticabile, bella come un dipinto del Tintoretto. Venezia è il posto perfetto per sposarsi, e Anya Taylor-Joy non è la prima celebrità a sceglierla come cornice per il proprio giorno più bello. Prima di lei c’erano stati George Clooney e Amal Alamuddin, in uno dei matrimoni più sfarzosi nella storia della città: una festa lunga 4 giorni, con ospiti e vip arrivati sulla Laguna da tutto il mondo.

Fonte: Getty Images

Decisamente meno glamour, ma sposi veneziani anche loro, sono stati qualche anno dopo l’influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata. Nella Serenissima si celebrarono anche le seconde nozze dell’incantevole Salma Hayek e del marito miliardario francese François-Henri Pinault, très chic! Decisamente più intimo il matrimonio veneziano di Silvio Orlandi e Maria Laura Rondinini.

Segretissimo, infine, il matrimonio veneziano di Woody Allen e Soon Yi-Previn. E non è finita, Venezia ha accolto anche delle nozze reali, quelle, nel 1998, tra la nipote del re Alexandria di Grecia e il rampollo finanziere Nicola Mirzayantes. Chissà chi saranno i prossimi che vedremo vestiti di bianco sul Canal Grande…