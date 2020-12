Anya Taylor-Joy: la pagella dei look della regina degli scacchi

editato in: da

Anna Taylor-Joy, è proprio il caso di dirlo, è una gioia per gli occhi di chiunque si appassionato di moda e di look estrosi, ma con carattere. Vediamo insieme se è sempre in grado però di valorizzarsi con gusto!

Anya Taylor-Joy, la pagella dei suoi look: in viola

Anya è una ragazza che ha decisamente stile: è particolarissima, ha ben chiari i suoi punti di forza e ama decisamente osare, sia con i colori che con gli stili e i tagli di ciò che indossa. Qui la vediamo con un cappotto con il collo di pelliccia viola, abbinato ad un abito a fiori e a saldali platform con dettaglio gioiello. L’insieme è ricchissimo, ma decisamente funziona. L’unica cosa che non mi entusiasma è quella manica extra long che spunta dal polsino. Voto 8.

Anya Taylor-Joy, la pagella dei suoi look: con il cappotto scuro

Qui devo essere sincera, Anya non mi convince. Vuoi per il pantalone ripreso sul fondo, vuoi per il mix di colori, vuoi, soprattutto, per il taglio del cappotto che, su un outfit così, non funziona. Peccato. Voto 6.

Anya Taylor-Joy, la pagella dei suoi look: in Miu Miu

C’è da dire che Miu Miu incontra perfettamente lo stile di Anya. Si vede molto bene in questo look che la protagonista della acclamatissima serie “La Regina degli Scacchi” è perfettamente consapevole dei propri punti di forza: mette infatti in risalto il punto vita con una gonna a vita alta e con un crop top. Il fondo arricciato della gonna dà movimento alla figura e la décolleté con cinturino scintillante illumina il tutto. Perfetta. Voto 9.

Anya Taylor-Joy, la pagella dei suoi look: con minidress

Le gambe sono un altro dei punti di forza di Anya e lei le mette giustamente in evidenza con minidress e décolleté. La cosa che mi piace di più in questo look? L’acconciatura: uno spettinato ad arte molto anni ’70. Bellissima. Voto 8 e mezzo.

Anya Taylor-Joy, la pagella dei suoi look: golden girl

Oro e nero sono bellissimi insieme e starebbero bene anche su Anya… peccato per il make up! Il bronzo sugli occhi e il viola sulle labbra non mettono in risalto il suo incarnato freddo. Per il resto, prendete appunti per il look di Capodanno! Voto 7.