“Bianca Guaccero frequenta Gilles Rocca in segreto”: la risposta piccata della conduttrice

Fonte: IPA Bianca Guaccero smentisce le voci sul flirt con Gilles Rocca

Il post di Instagram con cui Gilles Rocca ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Miriam Galanti è sulla bocca di tutti da poco più di un giorno. Una relazione lunga 14 anni che giunge al capolinea inevitabilmente fa scalpore, specialmente quando le persone coinvolte sono volti noti del mondo dello spettacolo come loro. Quel che è arrivato del tutto inaspettato è stato, però, l’immediato chiacchiericcio su una possibile frequentazione segreta tra l’attore e Bianca Guaccero che, in tutta risposta, ha deciso di far chiarezza con parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, fine di un amore lungo 14 anni

La notizia della fine della relazione di lunga data tra Gilles Rocca e Miriam Galanti è giunta dal profilo Instagram dell’attore come un fulmine a ciel sereno. La coppia già in passato aveva vissuto dei momenti di crisi che, stando a quanto riportato dall’apprezzato concorrente di Tale e Quale Show, ormai hanno preso il sopravvento.

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata – ha scritto su Instagram -, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… La risposta è una sola… Dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… Il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”.

Un lungo e sentito post che è più una lettera aperta a chi, per affetto o semplice fame di gossip, non resiste alla tentazione di chiedere spiegazioni. Gilles Rocca ha confermato quanto scritto anche durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 22 febbraio – che ha dato spazio anche a un ricordo di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi -, ma senza scendere troppo nei dettagli. Ha ammesso che lui e Miriam si sono detti addio già da un mese e mezzo e che ci vuole tempo per riprendersi da una situazione simile. E come dargli torto.

Bianca Guaccero risponde alle voci sul flirt con Gilles Rocca

Neanche il tempo di condividere con i follower la notizia, che ecco fioccare tra social e pagine web un nuovo gossip sul presunto nuovo amore di Gilles Rocca. Le voci messe in circolazione hanno dato adito a ipotesi alquanto surreali, soprattutto in merito al flirt con Bianca Guaccero: c’è chi ha detto che i due si starebbero frequentando in gran segreto già da qualche tempo e chi, senza troppi scrupoli, che proprio questa frequentazione sarebbe stata la probabile causa di rottura con la ex storica.

A smentire tutto ci ha pensato la stessa Bianca che, stanca del gossip fine a sé stesso e senza alcun fondamento, ha condiviso una commento piuttosto piccato tramite Instagram: “Allora ragazzi, sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale. Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie”.