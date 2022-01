Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: cosa accadrà al Festival

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Beppe Vessicchio è positivo al Covid: la notizia si è abbattuta come un uragano sui fan del direttore d’orchestra e su tutti gli appassionati del Festival di Sanremo, che quest’anno potrebbero non vederlo sul palco dell’Ariston a dirigere.

Vessicchio, che ha partecipato più di venti volte alla kermesse musicale (tanto da diventarne uno dei volti più noti e più amati), si è anche portato a casa quattro vittorie: con la Piccola Orchestra Avion Travel (2000), con Alexia (2003), con Valerio Scanu (2010) e con Roberto Vecchioni (2011).

Era dal 2017 che il direttore d’orchestra non saliva sul palco dell’Ariston: quest’anno infatti era attesissimo il suo ritorno, stavolta alla guida dei musicisti che accompagneranno Le Vibrazioni.

Beppe Vessicchio, come sta

Per fortuna, nonostante le comprensibili preoccupazioni del caso, la salute di Beppe Vessicchio non è stata intaccata dal Covid. È stato lo stesso direttore d’orchestra a dichiararlo in un’intervista all’Adnkronos, spiegando di essere “positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi”.

“Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”, ha aggiunto.

Nel frattempo ad allietare la sua quarantena forzata ci sono i voti e le preferenze di chi l’ha candidato ironicamente al Quirinale: qualcuno lo ha votato in uno dei primi quattro scrutini, e anche Alexa, l’assistente personale di Amazon, a chi gli chiede di scegliere un presidente della Repubblica risponde con il nome del direttore d’orchestra più popolare d’Italia.

“L’ho saputo – ha detto Vessicchio – mi fa molto ridere. Ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto, che dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire”.

Beppe Vessicchio, cosa accadrà al Festival di Sanremo

Se da un lato le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni, la sua partecipazione al Festival di Sanremo è ancora incerta.

“Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”, ha detto sperando in una guarigione veloce. Se però i prossimi tamponi dovessero risultare ancora positivi, Beppe Vessicchio dovrà rinunciare alla sua partecipazione alla manifestazione, e sarà costretto a trovare un sostituto.

“Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso – ha spiegato Vessicchio -. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso“, ha concluso.

Intanto ci sono buone notizie per Roberta Capua, risultata anche lei positiva al Covid: la conduttrice ha infatti annunciato su Instagram di essere guarita dall’infezione, ed è pronta per cimentarsi nella conduzione del PrimaFestival, per il quale è stata scelta dal direttore artistico Amadeus insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto.