Fonte: 123RF La carota, lo spot Esselunga che omaggia Sanremo

Ha già fatto innamorare il web il nuovo spot della catena di supermercati Esselunga. Si intitola La carota e, proseguendo il filone di Non c’è spesa che non sia importante, racconta la storia di una famiglia come tante, che ritrova le emozioni di un tempo proprio quando la figlia, ormai abbastanza grande, è pronta a lasciare il nido paterno. E tra gli autori, anche un grande nome del Festival di Sanremo.

La carota, lo spot Esselunga che ha commosso il web

Arianna è ormai grande, cerca la sua indipendenza e, con l’appoggio della mamma, è pronta a lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da sola. Il padre però, affezionato e protettivo, non si sente pronto a lasciare andare la sua piccola. Sarà una carota a riportare la pace in famiglia, grazie a una tenera tradizione ripescata dal passato.

Così come i precedenti La noce e La pesca (nonostante le aspre polemiche a quest’ultimo), anche La carota è uno spot che sottolinea il valore della famiglia e l’importanza delle piccole cose nel tenere in vita gli affetti più profondi. Stavolta, però, in occasione del Festival di Sanremo 2024, Esselunga omaggia anche la canzone italiana e la Liguria.

I commenti non si contano e, mentre c’è chi aspetta già i primi meme e le parodie, sono numerosi gli utenti che dimostrano commozione: “Ho pianto 300 punti fragola” scrive un’ironica follower, “Sempre bello commuoversi” aggiunge un altro. E tra i commentatori ci sono anche i Carota Boys, i simpatici sostenitori del campione Jannik Sinner, che da Sanremo però ha preso le distanze.

L’omaggio a Sanremo e la partecipazione di Vessicchio

È cantando insieme, proprio con una carota a far da microfono, che la protagonista Arianna e il padre ritrovano l’armonio. E il brano scelto è Ti lascio una canzone, canzone di Gino Paoli, scritta in collaborazione con Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra del Festival, assente per la prima volta all’Ariston in questa edizione. Lo spot, lanciato il 5 febbraio e in onda fino a sabato 10, anche durante le serate del Festival, è proprio un omaggio alla kermesse musicale più seguita d’Italia.

Ambientato in Liguria

Non è la città di Sanremo, però, a far da sfondo alla storia di Arianna e del suo papà, ma la vicina Genova. È proprio in un supermercato del capoluogo ligure che viene acquistata la carota e, nel corso dello spot firmato dall’agenzia creativa Small di New York e prodotto da Indiana Production, si mostrano numerosi scorsi della suggestiva piazza di Vernazzola.