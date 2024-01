Elodie annulla il concerto: “È malata”. Ma è polemica sul viaggio in Egitto con Iannone

La cantante non si è esibita a Teramo a causa di una brutta influenza, mostrandosi però poche ore dopo in vacanza con il fidanzato. Come stanno le cose?

Elodie al centro di un piccolo giallo. La cantante aveva annullato il concerto previsto a Teramo lo scorso 1° gennaio a causa di una brutta influenza, ma qualche ora dopo è volata in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. Come stanno realmente le cose? A risolvere il piccolo giallo è stata la diretta interessata, che con un post sui social ha chiarito la situazione.

Elodie, il concerto annullato a Teramo

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Elodie. A causa di alcuni problemi di salute, infatti, la popstar si è vista costretta ad annullare il concerto previsto a Teramo per la sera del 1° gennaio: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato” ha comunicato sui social. “Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi” ha poi aggiunto la cantante.

Una notizia che ha seminato non poca delusione tra i fan abruzzesi della star, desiderosi di poter salutare il 2024 al suono delle sue hit. E, a complicare la questione, ci ha pensato Alessandro Rosica, popolare esperto di gossip recentemente ringraziato anche da Belen Rodriguez per le segnalazioni sulle presunte infedeltà del marito Stefano De Martino. È stato lui a spiegare che, nonostante le condizioni di salute precarie, Elodie ha preferito al riposo casalingo una bella vacanza in compagnia del fidanzato Andrea Iannone. Che qualcuno dei diretti interessati stia mentendo?

Elodie è in vacanza con Iannone, ma non è come sembra

A risolvere l’intricata questione è stata proprio Elodie, pubblicando alcune stories su Instagram. La popstar si trova effettivamente fuori dall’Italia, probabilmente in Egitto, in compagnia del fidanzato Andrea Iannone ed alcuni amici. Tuttavia nel video da lei postato non appare al massimo della forma, soprattutto a causa della tracheite diagnosticatale dai medici.

L’interprete di Tribale ha postato una stories in bikini, circondata da palme e mare cristallino, ma parlando a favore di camera ha dimostrato di essere quasi totalmente afona. Un sensibile calo di voce che non le avrebbe certamente permesso di intrattenere il suo pubblico con uno show live di alcune ore. “Piano piano mi riprendo. Buon anno” recita la scritta che accompagna il filmato.

Insomma, c’è voluto davvero poco ad Elodie per mettere a tacere le malelingue: la cantante non ha assolutamente mancato di rispetto al suo pubblico, ma è in attesa di una piena guarigione per poter tornare sul palco più carica di grinta che mai. D’altro canto, la professionalità e la devozione al lavoro sono alcune tra le qualità che le hanno permesso di tagliare importanti traguardi nell’anno appena trascorso, che era iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo e che si è concluso con l’inizio di un tour da record. Un live show che ha fatto registrare il tutto esaurito e che l’ha consacrata icona a tutto tondo, in grado di tenere il palco come le grandi popstar internazionali.