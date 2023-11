Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

È quasi tutto pronto per il nuovo tour di Elodie, che partirà il 17 novembre 2023. Una serie di concerti che porteranno il nuovo progetto di Elodie, Red Light, per i palazzetti di tutta Italia. I fan, dopo aver visto la bella cantante esibirsi come ospite al secondo live di X Factor, sono impazienti di vederla tornare sul palco. La cantante non sarà sola: ad accompagnarla in questo nuovo tour ci sarà Gaia, che aprirà tutti i suoi concerti.

Elodie, il tour insieme a Gaia

“Gaia vieni in tour con me?” poche parole che hanno riempito di gioia i fan. Così Elodie ha annunciato sul suo profilo Instagram la presenza della collega Gaia ai suoi concerti. La cantante vincitrice della diciannovesima edizione di Amici accompagnerà Elodie in tutte le date del suo tour nei palazzetti aprendo lo show.

Una proposta che oltre ad alzare l’hype dei fan ha reso felice anche Gaia, che sotto il post della collega ha commentato: “Direi ❤️ prontə?”. Un colpo ben assestato quello di Elodie, che ha scelto un’altra fantastica voce molto amata all’interno del panorama musicale italiano. Entrambe fortunatissime concorrenti del talent di Maria De Filippi prima e colleghe affiatatissime dopo, le due non vedono l’ora di portare sul palco uno spettacolo difficile da dimenticare. Inutile dire che la notizia ha acceso i fan, sempre più impazienti di poter finalmente vedere le due cantanti insieme sul palco. “Sempre dannatamente folle imprevedibile e grandiosa nelle sue scelte ❤️” ha commentato una fan, e ancora: “Oddioooo Elo ma tu sei fuori di testa ❤️‍ma qua succede il panico 😱 le più figone della musica italiana che si uniscono sono senza parole manca così poco…”. Tra i commenti, spicca anche Francesca Michielin, amica e fan della cantante, che già durante il live di X Factor ha dichiarato che sarà in mezzo al pubblico al concerto per ballare e cantare i pezzi di Elodie.

Elodie in tour: le date

Un tour tutto da ballare quello di Elodie, che darà finamente vita sul palco al suo nuovo Clubtape Red Light. Un progetto tutto nuovo, che si ispira alla musica dei club e che ha visto la cantante senza veli nella promozione del singolo A fari spenti destando alcune critiche e un tapiro. Elodie, sempre bellissima e disinvolta, non si è fatta intimorire dalle opinioni. Ospite al secondo live di X Factor, talent show che ai tempi l’aveva scartata, Elodie si è presentata con un look super provocante e ha proposto un medley di due pezzi tratti da Red Light, dando un piccolo assaggio di quello che succederà in tour.

Non ci resta quindi che aspettare l’inizio del tour e gustarci uno spettacolo che ha tutti i numeri per essere qualcosa di indimenticabile. Ecco le prossime date del Elodie Show 2023:

Venerdì, 17 novembre 2023 – Napoli – Palapartenope

– Palapartenope Sabato, 18 novembre 2023 – Napoli – Palapartenope

– Palapartenope Lunedì, 20 novembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum

(Milano) – Mediolanum Forum Martedì, 21 novembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum

(Milano) – Mediolanum Forum Sabato, 25 novembre 2023 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport Domenica, 26 novembre 2023 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport Martedì, 5 dicembre 2023 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum Sabato, 9 dicembre 2023 – Assago (Milano) – Mediolanum Forum