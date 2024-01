Elodie sta male, salta il concerto a Teramo: “Il mio fisico mi manda segnali”

Fonte: IPA GQ Men of the Year 2023, le star osano nei look: vince Elodie

Anche per i grandi arriva il momento di fermarsi ed ascoltare il proprio fisico. Così è successo ad Elodie, che ha annunciato di stare male, poiché colpita da tosse, influenza e tracheite. Sintomi che l’hanno costretta a rinunciare al concerto del primo dell’anno 2024 a Teramo. La cantante lo ha annunciato condividendo un messaggio nelle proprie storie Instagram. Parole che esprimono tutto il proprio rammarico per la mancanza a un concerto a cui teneva molto. Negli scorsi giorni era stata data notizia anche dello slittamento del concerto di Daniele Silvestri (sempre a Teramo) in programma per il 2 gennaio e invece rimandato al 6 gennaio.

Elodie non sta bene: salta concerto a Teramo

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera s Teramo. Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite”. Così Elodie nelle proprie storie Instagram ha annunciato ai propri fan di dover rinunciare al concerto del primo dell’anno a Teramo. Un annuncio sofferto, dettato da alcune spiacevoli condizioni di salute: “I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposto forzato”. Cause di forza maggiore insomma e, dopo il periodo intenso tra date e tour, è più che comprensibile che la cantante abbia bisogno di fermarsi un attimo.

Il messaggio continua: “Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

Insomma, dopo il concerto di Capodanno, i festeggiamenti e soprattutto le fatiche degli ultimi mesi che hanno portato a Elodie tanto successo e tanta gioia, per la cantante è arrivato il momento di tirare un respiro e fermarsi per recuperare le forze. Al momento non è stata fissata una nuova data per l’evento e l’organizzazione ha condiviso un messaggio sempre su Instagram: “Si comunica che, per motivi di salute dell’artista, attualmente affetta da sindrome influenzale e forte tracheite, la performance di @elodie prevista questa sera in Piazza Martiri a Teramo é annullata. Info e rimborsi: @acsabruzzo”.

Sembra dunque non essere un periodo facile per Elodie, che ha confessato di accusare da qualche tempo un po’ di stanchezza e di problemi di salute. Niente di grave a quanto pare e si spera, ma la cantante sarà costretta a un periodo di riposo, lontana dai palchi.

Capodanno a Palermo: Elodie prima del rinvio di Teramo

I problemi di salute vanno avanti da tempo, secondo quanto scrive Elodie su Instagram, ma la cantante è riuscita a partecipare al concerto di Capodanno a Palermo, il 31 dicembre 2024. Uno spettacolo attesissimo e sempre molto amato, che le ha sicuramente regalato forti emozioni prima della brutta notizia del primo dell’anno. L’artista ha poi condiviso nelle storie sul suo profilo Instagram un estratto video del concerto e una foto dei festeggiamenti tra le braccia del fidanzato, Andrea Iannone e in mezzo a amici e colleghi. Una fine scoppiettante di un anno molto animato: il 2023 è stato ricco di successi per Elodie e noi le auguriamo di recuperare le energie e di riprendersi presto per regalarci ancora tante emozioni.