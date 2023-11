GQ Men of the Year 2023, le star osano nei look: vince Elodie

Al GQ Men of the Year 2023 di Milano, evento che celebra uomini e donne di talento nei campi del cinema, della moda, della musica, dell’intrattenimento e dello sport, è andato in scena un red carpet incredibile, celebrazione della Moda italiana, tra designer, artisti e icone di stile. A vincere, per bellezza e look pazzesco, è stata ancora una volta Elodie. Siete d’accordo?