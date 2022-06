Elodie, strepitosa in mini dress e leggings al concerto di Milano (con Marracash)

Un mini dress e leggings attillati, che le fasciano il corpo perfetto. E poi la voce potente e quei brani che il pubblico canta a squarciagola insieme a lei. Elodie era strepitosa durante il concerto a Milano e, a riprendere tutto con il cellulare – proprio come uno dei suoi tantissimi fan – Marracash.

E non stupisce infatti, nonostante mesi fa abbiano annunciato la rottura, il loro rapporto è speciale e non mancano le voci di un ritorno di fiamma tra i due.

Elodie, pazzesca in concerto: e seduce con la tutina aderente

Seducente, bellissima, una vera diva: Elodie in concerto a Milano incanta sul palco. Lo fa con la sua voce, con i brani più belli del suo repertorio e con un look pazzesco. Per l’occasione, infatti, ha sfoggiato un mini dress e dei leggings aderenti come una seconda pelle in fantasia tigrata rossa e nera. I capelli lunghissimi, e acconciati in tantissime treccine sottili, erano raccolti in una coda alta e ai piedi dei tacchi a spillo.

Una dea moderna. Ma del resto Elodie tra brani che dominano le classifiche, scelte di stile che sono perfette per lei e quella capacità di tenere il palco, è ormai un’icona dello showbiz italiano.

Lo ha dimostrato anche al Gay Pride a Roma, di cui era la madrina, e dove il mini dress con le spille era la quinta essenza del glamour. Lo ha fatto nuovamente nel concerto a Milano dove ha incantato il pubblico e non solo.

Perché tra i fan assiepati sotto al palco c’era anche Marracash che ne ha filmato e condiviso nelle storie sul suo profilo Instagram alcuni dei momenti più belli. Una presenza che accende ancora di più la speranza di tutti coloro che vorrebbero un ritorno di fiamma tra i due. E la domanda che sorge spontanea è: ma è davvero finita?

Elodie e Marracash, com’è il loro rapporto adesso

Una profonda storia d’amore, iniziata con un video e terminata con un video, proprio come un cerchio che si chiude.

E poi le parole, profonde e intense che si sono dedicati dopo a vicenda: “Per me continua ad essere famiglia” aveva detto Elodie aggiungendo parole che avevano fatto intendere che il motivo della rottura era arrivato da lei: “Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio”.

“Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video – aveva spiegato Marracash, che aveva aggiunto: “Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

Ma oggi cosa sono Elodie e Marracash? Negli ultimi mesi hanno tenuto banco le voci di un ritorno di fiamma, complice anche il fatto che sono stati avvistati diverse volte assieme.

A gettare benzina sul fuoco anche il rapper che ha parlato di loro due in modo un po’ ambiguo: “Il nostro rapporto esiste ancora – ha spiegato di recente Marracash in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene” .

Alla stessa testata pochi giorni fa lei ha dichiarato: “L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno – ha ammesso la cantante -. È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo. È elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile”.

Oggi Elodie e Marracash hanno un legame speciale, non definibile, ma sicuramente profondo. Come dimostra la presenza del rapper al concerto di lei. Il resto, poi, si vedrà.

