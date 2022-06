Elodie moderna Catwoman, seduce con la tutina effetto jeans su Instagram

Fonte: Ansa Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Sensuale e bellissima: Elodie seduce su Instagram con una tutina effetto jeans che la trasforma in una moderna Catwoman. Un look che lei indossa a meraviglia e che completa con un’acconciatura pazzesca. E intanto fa un annuncio speciale, quello dell’uscita del suo nuovo singolo per l’estate: Tribale.

Elodie,con la tutina effetto jeans è spettacolare

Una cosa è d’obbligo e bisogna dirla: Elodie sta bene con tutto. Il suo fisico slanciato e filiforme rende giustizia a ogni tipo di outfit. Non stupisce, dunque, che appaia perfetta con la mise sfoggiata su Instagram che l’ha trasformata in una moderna Catwoman.

La cantante, infatti, negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo social indossa una tutina aderente che le fascia completamente il corpo. L’effetto del tessuto richiama il jeans, ma il colore sfuma dal rosa al lilla. Ed Elodie sembra quasi indossare una seconda pelle, mentre posa sensuale di fronte all’obiettivo.

A completare il look le lunghissime treccine in parte acconciate in un double bun (un doppio chignon sulla parte alta della testa) e in parte lasciate sciolte lungo la schiena.

A fare da corollario, importante, un annuncio molto speciale: l’uscita del nuovo singolo Tribale. Che la cantante ha segnalato nella didascalia che accompagna le immagini.

Tantissimi i commenti, ma come aspettarsi diversamente? Negli scatti Elodie è sensuale e catalizza lo sguardo. I suoi look fanno sempre molto parlare, perché ogni abbinamento è perfetto e ne risalta la bellezza naturale. Una diva, capace di ammaliare al primo sguardo, di indossare le ultime tendenze in fatto di moda e farle sue. Ma soprattutto di lasciare senza fiato per la sua voce, come in Bagno a mezzanotte o in tanti altri brani di successo.

Ora è la volta di Tribale, il suo nuovo singolo.

Elodie annuncia Tribale, il nuovo singolo

Il nuovo lavoro di Elodie è Tribale, il brano uscito per accompagnare l’estate italiana. La canzone è prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettore con la stessa Elodie. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film.

Il nuovo brano segue i successi di Bagno a mezzanotte, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane diventando il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il primo posto in radio, e Vertigine, disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di stream totali.

E ora arriva Tribale, un brano che ha un ritmo perfetto per la bella stagione accompagnato da un video che vede la cantante ballare sensuale e bellissima, sfoggiando tantissime mise diverse che ne esaltano il fisico.

Una star che nulla ha da invidiare a quelle oltreoceano. Ma lo sapevamo già, basti pensare alla sua performance straordinaria quando ha ricoperto il ruolo di co – conduttrice a Sanremo, oppure nei tanti video che ha pubblicato sui social in cui si mostrava alle prese con le lezioni di ballo.

Tanti successi, per una giovane cantante che ha da tempo conquistato il cuore dei fan. Il prossimo evento che la vedrà protagonista è il Roma Pride 2022 quando sarà la madrina della manifestazione e il suo brano Bagno a Mezzanotte ne sarà l’inno. Appuntamento a sabato 11 giugno.