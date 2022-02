Elodie, incantevole su Instagram: il top che fa tendenza

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Divina, proprio come una diva del passato: Elodie è incantevole nell’ultima foto pubblicata su Instagram in cui si mostra con un trucco che ne esalta la bellezza naturale e i capelli lunghi acconciati in morbide onde laterali. Una foto dal sapore retrò, che ricorda il fascino senza tempo delle dive della golden age di Hollywood.

Ma con non pochi tocchi contemporanei, perché se trucco e parrucco sono la quinta essenza del glamour, e vederla ci fa venire voglia di prendere appunti per replicare in una serata importante, la scollatura del top che indossa la cantante promette di fare tendenza.

Elodie, il post su Instagram

La bellezza di Elodie buca lo schermo. Non importa che sia dietro una telecamera, o una macchina fotografica, riesce sempre a emergere in tutto il suo fascino naturale. L’abbiamo vista stupenda struccata e al mare, oppure alle prese con sessioni di danza, mostrarci tutto il suo talento trasversale. Perché se la voce di Elodie ci ha fatto battere il cuore, nel tempo ha saputo far vedere al pubblico come la sua bravura riesca a spaziare anche nella recitazione e nella danza. E l’abbiamo vista truccata, perfetta per i momenti di spettacolo, splendida come una dea. Come dimenticarla, infatti, a Le Iene o a Sanremo 2021?

Nell’ultima immagine che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, infine, incanta e detta la moda. Sia in fatto di trucco e parrucco, che con la scollatura del top.

E senza dubbio il suo look fa tendenza. Prepariamoci, quindi, ad indossare scollature asimmetriche, dalle linee geometriche, che mettano in risalto il décolleté. Ma non solo, perché il top di Elodie è corto e presenta lo stesso taglio anche sotto, lasciando scoperta un’ampia porzione di pelle. Sensuale, ma elegante, e decisamente alla moda. Il top fa tendenza e potrebbe diventare uno dei must-have della prossima stagione estiva. Il post di Elodie su Instagram ha scatenato i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo che ne hanno sottolineato il fascino unico.

Elodie, una regina di stile

Una cosa è ormai certa: Elodie è una regina di stile e ciò che indossa, o come si trucca, è destinato a diventare spunto per tantissime persone. Accade quando si mostra in tenute semplici, negli scatti social relativi alla vita di tutti i giorni, ma anche quando i suoi outfit sono perfetti per serate speciali. E cattura lo sguardo del pubblico anche mentre scherza in una partita a biliardo avvolta in un immenso accappatoio insieme a Diletta Leotta e ad altre amiche. Insomma, tutto ciò che indossa Elodie fa tendenza, e questo la rende una vera e propria icona di stile.

Elodie, tra lavoro e vita privata

La vita privata di Elodie negli ultimi mesi è stata al centro del gossip: prima la sua rottura con Marracash, poi si è parlato di un flirt con Davide Rossi, con cui era stata immortalata dal settimanale Chi a novembre. E ora è nuovamente accaduto ed è stato sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ad averli paparazzati mentre si scambiano un bacio. Non è dato sapere cosa ci sia tra i due, ma Elodie in merito alla sua vita privata in un’intervista recente a Grazia, ha dichiarato: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”.

Dal punto di vista professionale la sua carriera sta procedendo nel migliore dei modi, dopo Vertigine, è stato pubblicato La coda del diavolo singolo di Rkomi con cui ha collaborato. In televisione, invece, ha preso parte a una delle puntate de Le Iene.

Bellissima e di talento, Elodie è una diva. E se scorriamo le sue foto del feed Instagram ci accorgiamo di come riesca a esserlo sia nei momenti più glamour, che in quelli di relax.