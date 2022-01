Diletta Leotta e la “biliardo squad”, su Instagram con le amiche (compresa Elodie)

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Il tempo passato con le amiche è sempre prezioso: relax, risate, chiacchiere la fanno da padrone. Lo sa bene Diletta Leotta che in questi giorni ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune storie che la ritraggono con un gruppo di ragazze. Oltre a questo la presentatrice ha anche pubblicato due foto di gruppo con le amiche, mentre sono ritratte alle prese con una partita di biliardo.

Una foto che ha fatto il pieno di like, complice anche la presenza di una cantante molto amata, Elodie, con la quale Diletta Leotta ha stretto un bel rapporto di amicizia.

Diletta Leotta la foto con la “Biliardo squad”

Diletta Leotta definisce il gruppo presente nella foto condivisa su Instagram la “Biliardo squad”, ovvero la “squadra di biliardo”.

Il gruppo di quattro amiche è stato immortalato mentre è vicino a un tavolo da biliardo, con l’inconfondibile tessuto verde, e le stecche tra le mani. C’è chi è in accappatoio e chi, invece indossa pantaloni e maglietta.

Non si tratta di uno scatto sensuale, ma di un’immagine divertente, dalla quale traspare una grande complicità nel gruppo di amiche.

Presente anche Elodie, che nelle storie su Instagram, ha voluto condividere alcuni momenti spensierati tra giri in bici nella natura e visite in una cantina di vini.

Che sia un progetto di lavoro? Questo non ci è dato saperlo, però l’affiatamento delle quattro è molto evidente.

Diletta Leotta ed Elodie

A unire Diletta Leotta ed Elodie ci sono sia il lavoro che l’amicizia. Le due, infatti, sono state tra le protagoniste dell’ultima edizione di Celebrity Hunted 2. Si tratta di un reality show, le cui puntate sono state rese disponibili a partire dal 18 giugno scorso su Amazon Prime. Il format del programma prevede che un gruppo di sette vip fugga da una squadra di cacciatori professionisti. E nel cast stellare c’erano anche le due amiche.

Ma non solo, perché le due hanno trascorso anche alcuni momenti insieme durante le vacanze della scorsa estate, prima che venisse ufficializzata la fine della relazione tra la presentatrice di DAZN e Can Yaman.

E ad accomunarle c’è anche la fine recente delle loro relazioni.

Elodie ha infatti da poco chiuso il rapporto con l’ex compagno Marracash. Se la loro storia d’amore è finita, questo non si può dire per la profonda stima reciproca: perché l’amore vero non finisce ma si trasforma. E così i due artisti hanno collaborato per l’ultimo album di lui: Noi, Loro, Gli altri dove lei è ritratta anche sulla copertina.

Diletta Leotta, invece, la scorsa estate ha vissuto la fine della chiacchierata storia con l’attore turco Can Yaman, relazione che ha riempito pagine e pagine di gossip. Una rottura che poi ha confermato a Verissimo, salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Dal punto di vista lavorativo entrambe stanno raccogliendo i frutti del loro impegno. Se Elodie ha da poco pubblicato il primo singolo estratto dal quarto album in studio e ha collaborato con il rapper Rkomi, in televisione ha aperto la nuova stagione de Le Iene.

Diletta Leotta dal canto suo continua a lavorare per DAZN e di recente è apparsa anche in studio a Striscia la notizia con Alessandro Siani, con cui è stata protagonista – insieme a Christian De Sica e Angela Finocchiaro, della commedia natalizia Chi ha incastrato Babbo Natale?.