Celebrity Hunted 2, quando inizia e come vederlo su Amazon Prime

La caccia sta per iniziare: l’appuntamento con Celebrity Hunted 2 è in programma a partire dal 18 giugno su Amazon Prime Video. Saranno in totale sei le puntate in cui si potranno vedere i sette vip fuggire da una squadra di cacciatori professionisti.

E c’è da dirlo il cast di fuggitivi è davvero stellare, a comporlo ci sono: Elodie insieme a Myss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro con Boss Doms, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi. Il format del real – life thriller prende ispirazione dall’omonimo show britannico e in Italia è prodotto da Endemol Shine Italy.

Celebrity Hunted 2: dove vederlo

L’attesa sta quasi per terminare: il reality sarà visibile a partire da venerdì 18 giugno su Amazon Prime Video. Le sei puntate saranno suddivise in due appuntamenti. Il primo è quello della di rilascio della seconda stagione, ovvero il 18 giugno, quando gli utenti Amazon avranno la possibilità di vedere i primi tre episodi, il secondo appuntamento – invece – è previsto per il 25 giugno con le ultime tre puntate del reality.

Celebrity Hunted 2: trama

Il format dello show prevede che i sette famosi si diano alla fuga attraverso l’Italia cercando di non farsi scoprire, mentre sulle loro tracce c’è un gruppo di cacciatori professionisti, suddivisi in cinque squadre, composto da analisti, investigatori, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. La partenza è da Venezia e i concorrenti avranno a loro disposizione 70 euro al giorno e un vecchio modello di telefono cellulare. Vince chi viene catturato per ultimo.

Celebrity Hunted 2: come vederlo

Per vedere la seconda stagione di Celebrity Hunted è necessario essere iscritti ad Amazon Prime Video, servizio streaming che è compreso nel prezzo di Amazon Prime. Le puntate verranno caricate sulla piattaforma e saranno visibili a partire dal 18 giugno e poi dal 25 giugno.

E con questo reality aumentano gli show che Amazon Prime Video mette a disposizione dei propri utenti. Di recente è stata la volta di Lol – chi ride è fuori con Fedez e Mara Maionchi, gioco che ha incassato il plauso del pubblico. Ora torna Celebrity Hunted format di successo che già nella prima stagione era piaciuto agli spettatori e aveva visto giocare un cast di famosi di alto livello.