Celebrity Hunted 2, selfie di gruppo su Instagram: “Siamo pronti...

Un cast di tutto rispetto per una trasmissione molto attesa: Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sta per tornare per la seconda stagione e Diletta Leotta ha pubblicato un’immagine di gruppo che ritrae tutti i protagonisti dello show assieme in uno scatto.

Il post pubblicato dalla conduttrice su Instagram ha fatto subito incetta di like, del resto il gruppo immortalato nell’immagine è di altissimo livello. E li vedremo nel reality della “caccia ai vip”, mentre dovranno raggiungere una località, fuggendo senza farsi acchiappare. Le riprese si sono concluse e il cast si è incontrato sul set fotografico. Lo show sarà visibile su Amazon Prime Video, non si conosce ancora la data.

Nello scatto pubblicato dalla presentatrice Diletta Leotta si possono vedere tutti i protagonisti della nuova edizione di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo: il cantante Achille Lauro con il musicista e produttore Boss Doms, le cantanti Elodie e Myss Keta, l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrata e l’attore Stefano Accorsi.

Ad accompagnare lo scatto, che è stato condiviso anche sul profilo ufficiale della trasmissione, Diletta Leotta ha scritto: “Eccoci!! – a cui ha aggiunto l’emoji della faccina con le stelline – Il cast di Celebrity Hunted 2 al completo! Noi siamo pronti… e voi?”.

Saranno questi “magnifici sette” a doversi destreggiare nello show che vede le celebrità fuggire, mentre vengono ricercate da un gruppo di cacciatori professionisti: analisti, investigatori, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

Altre foto sono state pubblicate sui social degli altri membri del cast. Vanessa Incontrada ha condiviso un’immagine che li ritrae tutti insieme aggiungendo: “Abbiamo appena finito di riprendere CH S2 e siamo qui sul set fotografico…ne vedrete delle belle! Besitos Amigos”.

Elodie, invece, ha scelto di condividere con i suoi fan una foto che la vede sola sul set, immagine accompagnata dalla scritta “Prova a prendermi”. Stefano Accorsi ha pubblicato su Instagram un video in cui spiega che il cast ha appena terminato le riprese: “State connessi, perché ci sarà da divertirsi”.

La prima edizione dello show ha visto tra i protagonisti Francesco Totti, Fedez con Luis Sal, Costantino Della Gherardesca, Cristiano Caccamo con Diana Del Bufalo e Claudio Santamaria e Francesca Barra. Questi ultimi, coppia anche nella vita privata, si erano aggiudicati la vittoria.