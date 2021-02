Diletta Leotta e Can Yaman sempre più uniti: lo scatto su Instagram

editato in: da

Diletta Leotta e Can Yaman sembrano sempre più uniti: a dimostrarlo l’ultimo post della conduttrice, che li ritrae insieme abbracciati, sorridenti e bellissimi. Ad alimentare la curiosità dei fan la frase a corollario dello scatto, “C’era una volta…”, quasi a voler sottolineare che sta vivendo una vera e propria favola.

Dopo una piccola pausa dai social durata un paio di settimane, la Leotta è tornata sul suo profilo Instagram condividendo proprio questa foto: pare che lei e l’affascinante attore turco abbiano trascorso una romantica giornata al maneggio, come dimostrano anche le storie pubblicate da Diletta.

Ormai la coppia sembra essere uscita allo scoperto, e anche se ancora nessuno dei due ha ufficializzato la relazione, gli indizi di una love story sono sempre più numerosi. E del resto questa non è la loro prima foto insieme sui social che pare confermare una storia d’amore tra i due.

Poco tempo fa infatti Can Yaman aveva pubblicato uno scatto in compagnia di Diletta Leotta che ha fatto impazzire i fan. Ma più che l’istantanea che ritraeva lui con la pistola tra le mani e lei con il bersaglio, è stata la didascalia che la accompagnava ad aver catturato l’attenzione degli utenti del web: Can Yaman infatti aveva aggiunto le parole “Coppia pericolosa”.

Che tra i due ci fosse del tenero era apparso chiaro fin dalle prime indiscrezioni diffuse da Anna Pettinelli, che dai microfoni della sua trasmissione su RDS aveva annunciato che l’attore stesse frequentando un’italiana famosa.

A confermare le voci di un flirt tra i due è stato poi il settimanale Chi, che aveva pubblicato delle foto in esclusiva, nelle quali i due erano immortalati insieme, sorridenti e complici. A quelle immagini però ne sono seguite delle altre, sempre pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, nelle quali si vedeva la coppia durante una cena a lume di candela.

Can Yaman è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, tanto che ai primi gossip nelle Stories di Instagram aveva commentato con un laconico “Fatti miei. Punto“. Più volte l’attore ha anche ha smentito il presunto flirt con Demet Ozdemir, sua collega di set in Daydreamer – le ali del sogno, ma adesso pare che nel suo cuore ci sia posto solo per Diletta.