Diletta Leotta e Can Yaman, nuovo incontro segreto

editato in: da

Can Yaman e Diletta Leotta si sono innamorati: questa la voce che ha iniziato a circolare nelle scorse settimane e che, ormai, si fa sempre più insistente. I due continuano a preferire il silenzio, evitando di confermare o smentire la loro frequentazione. Le prove, però, aumentano e una nuova foto sembrerebbe ridurre ulteriormente i dubbi.

Tutto è iniziato quando Can Yaman e Diletta Leotta hanno soggiornato nello stesso albergo a Roma. Una coincidenza che non è affatto passata inosservata agli appassionati di gossip, che hanno cominciato ad immaginare i due come una vera e propria coppia anche grazie a una indiscrezione rilasciata da Anna Pettinelli. La speaker, infatti, ha affermato ai microfoni di RDS che l’attore turco si sarebbe innamorato di un’italiana e che, addirittura, i due sarebbero stati avvistati mentre si baciavano. Quello che sembrava essere solo un pettegolezzo, quindi, potrebbe nascondere una verità.

Estremamente riservato, Can Yaman, che sembrerebbe proprio non volersi esporre, ha commentato le voci solo con una breve frase, “Sono fatti miei’. La Leotta, invece, ha pubblicato la foto di un bellissimo mazzo di fiori ricevuto in hotel stuzzicando la fantasia e la curiosità dei fan e, soprattutto, dei paparazzi, che sono ormai determinati a trovare prove sulla presunta coppia.

E sono proprio nuove foto a fornire ulteriori indizi. Diletta Leotta e Can Yaman, infatti, come mostra un’immagine pubblicata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi, stanno continuando a uscire insieme in gran segreto. Sono però stati scoperti durante una cena a lume di candela a mezzanotte e, tra loro, sembrerebbe esserci vero feeling. Entrambi, infatti, sono estremamente vicini e dai loro sguardi traspare un’innegabile felicità.

Che la Leotta sia riuscita a trovare l’amore della vita o si tratta solo di un flirt passeggero? Diletta, d’altronde, ha da poco definitivamente chiuso l’importante storia con il pugile Daniele Scardina. Quest’ultimo, durante la sua partecipazione al talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle, non ha mai negato di essere ancora profondamente innamorato. Tra i due, però, il ritorno di fiamma sembrerebbe, almeno al momento, essere fuori discussione.

Dopo quest’ennesima prova, Can Yaman e Diletta Leotta usciranno allo scoperto e confermeranno la loro frequentazione?