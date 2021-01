Diletta Leotta, Can Yaman fa un gesto inaspettato, ma rispunta Daniele Scardina

editato in: da

Can Yaman replica ai gossip su un presunto flirt con Diletta Leotta e, inaspettatamente, lascia Twitter, limitando i commenti su Instagram. L’attore turco non ha apprezzato le critiche e le frasi apparse sui social riguardo la possibile love story con la conduttrice sportiva. Nel mentre si parla di un ritorno di Daniele Scardina, ex compagno della Leotta, e la situazione si fa sempre più intricata.

Protagonista di Daydreamer – le ali del sogno, fiction turca che ha raggiunto un grande successo in Italia, Can è da poco sbarcato nel nostro Paese per girare uno spot con Claudia Gerini, ma anche per definire i dettagli riguardo il remake di Sandokan, in cui reciterà accanto a Luca Argentero. Il suo arrivo a Roma ha causato non pochi disagi, con una folla di fan sotto l’albergo e assembramenti che sono costati una multa al divo.

Can ha sempre affermato di amare molto le fan italiane, ma in questi giorni qualcosa sembra essersi spezzato. Le foto pubblicate dal settimanale Chi, che sembrano raccontare una love story di Yaman con Diletta Leotta, hanno trascinato al centro del gossip l’attore, da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata. Yaman ha reagito con durezza alle critiche e ai commenti sulle sue scelte sentimentali. Prima ha postato nelle stories di Instagram una frase: “Fatti miei. Punto”, ha scritto. Poi ha chiuso il profilo Instagram, aggiungendo nella sua bio sui social l’emoticon che impone il silenzio. Un modo per lanciare un messaggio chiaro e forte a chi continua a parlare della relazione con Diletta e a chi spera in una storia con Demet Ozdemir, sua collega di set.

La Leotta, almeno per ora, non ha commentato l’indiscrezione. A complicare la situazione ci sarebbe inoltre una terza persona. Si tratta di Daniele Scardina, ex fidanzato della conduttrice, con cui era tornato il sereno dopo la fine di Ballando con le Stelle. Secondo alcune fonti citate da Dagospia, il legame fra i due non sarebbe ancora terminato e Diletta proverebbe ancora dei sentimenti forti per King Toretto, con cui è stata fidanzata per circa un anno, convivendo anche nella sua casa di Milano durante il lockdown.