Diletta Leotta e Can Yaman sono una coppia? Spuntano le voci di una relazione

editato in: da

Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet torna su Canale 5 con una nuova serie

Entrambi amati, seguiti sui social, accomunati da bellezza e talento. Ma non solo, perché sono la presunta coppia del momento: Can Yaman e Diletta Leotta stanno facendo impazzire i gossip perché – a quanto pare – i due avrebbero soggiornato nel medesimo albergo. Poco più di questo sarebbe stato detto, ma tanto è bastato a far circolare i gossip.

A dare una prima notizia sarebbe stata Anna Pettinelli: dai microfoni della sua trasmissione su RDS, la speaker e professoressa di Amici avrebbe detto che Can Yaman si starebbe frequentando con un’Italiana famosa e che sarebbero stati visti baciarsi.

Il collegamento con Diletta Leotta è stato fatto grazie al fatto che i due hanno soggiornato nel medesimo albergo.

Indizi e voci, ma che non hanno ricevuto una conferma ufficiale. Diletta Leotta ha solo pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre stringe un mazzo di fiori nella sua stanza dell’hotel, ma non ha rivelato chi glieli ha fatti recapitare. Anche questa immagine ha alimentato i gossip.

Al momento entrambi dovrebbero essere single. Lui da tempo non ha una compagna, la giornalista sportiva a quanto pare è libera da quando è terminata la relazione con Daniele Scardina. Di notizie ufficiali, per il momento, nessuna. Intanto, nell’attesa di sapere se la relazione verrà confermata o smentita, prosegue a gonfie vele la carriera lavorativa di entrambi.

Can Yaman sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale. Ora si trova in Italia per girare una serie di spot per il pastificio abruzzese De Cecco: le pubblicità sono dirette da un nome di spicco della regia internazionale, Ferzan Ozpetek, mentre l’attore recita al fianco della bravissima Claudia Gerini. Ma il futuro professionale di Can Yaman non si ferma qui: è infatti stato scelto per interpretare una parte iconica per il mondo dello spettacolo. Sarà infatti Sandokan, ruolo che, nel famoso sceneggiato degli anni Settanta, fu dell’attore Kabir Bedi. Al suo fianco Luca Argentero, che avrà il compito di interpretare Yanez De Gomera, parte che all’epoca era stata portata in scena da Philippe Leroy.

Procede a gonfie vele anche la carriera di Diletta Leotta, giornalista e conduttrice molto amata ma anche tra i vip seguitissimi sui social. Basti pensare che su Instagram arriva a oltre 7,3 milioni di follower.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, però, nessuno dei due ha risposto alle voci che li vedono come una coppia: che non sono state confermate né smentite. Per il momento.