Diletta Leotta debutta a Striscia: quando e con chi fa coppia

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Diletta Leotta sarà di nuovo protagonista di Striscia la Notizia in via del tutto eccezionale. No, questa volta nessun Tapiro d’Oro all’orizzonte: la conduttrice siederà per la prima volta dietro il bancone del TG satirico più longevo della televisione italiana ma, ovviamente, non sarà da sola. Come da tradizione, infatti, i conduttori sono in coppia e al suo fianco per l’occasione ci sarà un volto che non è estraneo al programma di Antonio Ricci.

Leotta e Siani, coppia d’eccezione a Striscia

Diletta Leotta condurrà per la prima volta Striscia la Notizia al fianco di un volto noto (e amatissimo) del programma: si tratta di Alessandro Siani, l’attore napoletano che ha fatto faville dietro il bancone del TG satirico insieme a Vanessa Incontrada, attualmente impegnata nel “revival” di Zelig, in onda sempre su Canale 5.

Una coppia d’eccezione, dunque, che vede il ritorno di Siani a poche settimane dalla fine della sua primissima esperienza a Striscia. Antonio Ricci quest’anno ha scelto di puntare su nuovi volti dello spettacolo, coppie inedite che il pubblico sembra proprio gradire. Una strategia vincente che siamo certi porterà ottimi risultati anche con il duo inedito Leotta-Siani.

Quando vedremo Diletta Leotta a Striscia

Ad annunciare il debutto di Diletta Leotta a Striscia la Notizia è un simpatico video in cui la conduttrice, con la sua consueta ironia, è alle prese con uno scambio di messaggi “misterioso” con il collega Alessandro Siani, con il quale è protagonista del film Chi ha incastrato Babbo Natale?.

“Ale, ti sto lasciando questo vocale perché per i miei due sicilianissimi compaesani Lipari e Friscia ho pensato a un bel regalo di Natale. Soltanto che non glielo voglio fare arrivare lì, è un po’ scontato – prosegue la Leotta -. Ho pensato di andare proprio io in persona. Ma tu conosci qualcuno per farmi entrare a Striscia?”. Neanche a dirlo arriva tempestiva la risposta dell’attore: “T’a facc sapè!”.

E alla fine sì, Siani ha trovato il modo per farla entrare negli studi del TG satirico di Canale 5. L’inedita coppia siederà dietro il bancone nella puntata di venerdì 10 dicembre, in onda come di consueto a partire dalle 20.35. Chissà come reagiranno gli attuali conduttori, Sergio Friscia e Roberto Lipari…

Diletta Leotta, primo Tapiro d’Oro della stagione

Si preannuncia un ritorno col botto per Diletta Leotta a Striscia la Notizia, ma come sicuramente ricorderete non è la prima volta che la conduttrice sportiva ha a che fare con il TG satirico di Canale 5. Lo scorso settembre, infatti, proprio a lei era stato consegnato il primo Tapiro d’Oro della nuova stagione del programma.

In quell’occasione Valerio Staffelli l’aveva intercettata in giro per Milano per recapitare il famigerato premio a nome dei tanti tifosi italiani che non riuscivano a seguire le partite su DAZN, la piattaforma per la quale la Leotta lavora e che ha subito nel tempo numerosi malfunzionamenti, generando non pochi malumori tra gli utenti. La splendida Diletta aveva approfittato della chiacchierata con l’inviato di Striscia anche per confermare la fine della storia d’amore con l’attore Can Yaman, come anticipato nel salotto di Verissimo.