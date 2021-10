Elodie volta pagina: chi è Davide Rossi, il suo (forse) nuovo flirt

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

La presunta crisi tra Elodie e Marracash è reale: pare proprio che tra i due artisti non ci sia più nulla, sebbene non abbiano mai commentato in prima persona le voci di rottura. Ebbene, Elodie è stata vista a Milano in compagnia di un altro – Davide Rossi – che sembrerebbe essere il suo nuovo flirt. L’uomo è un ex modello e marketing manager di Armani. Chi l’ha definita una nuova “stagione dell’amore”, ma sarà davvero così?

Elodie e Marracash hanno rotto?

“La sua carriera vola, il suo cuore sanguina. Elodie non è affatto felice. Sta soffrendo e si vede”, questa frase era stata riportata da Umberto Brindani, che è il direttore del settimanale Oggi. Le parole ci avevano molto colpito, soprattutto perché, in effetti, per il momento la carriera dell’artista romana sta andando alle stelle. Come nella vita reale (e un po’ meno nelle favole), però, qualcosa si è rotto.

Evidentemente, Elodie, che aveva definito lo stare con Marracash “faticoso e stimolante”, in occasione di un’intervista a Vanity Fair, ha preferito voltare pagina. Perché quando l’amore diventa più faticoso che stimolante, è giusto mettere un punto e iniziare un nuovo capitolo, che magari potrà far tornare la favola nella vita della cantante. Ma chi è il nuovo flirt di Elodie?

Chi è Davide Rossi, il nuovo (forse) flirt

Con chi sta Elodie oggi? I rumor si sono susseguiti nel tempo in modo incontrollabile. Agli inizi di settembre, c’è chi dava già separati Elodie e Marracash. E adesso spunta il nome di Davide Rossi, che lavora per Armani. A pubblicare le foto della cantante insieme all’ex modello è stato Chi. “Una nuova stagione dell’amore”, così ha titolato le foto il settimanale.

Davide Rossi ha una pagina ufficiale su Instagram, ma è privata. Secondo però Today, si è laureato nel 2014 all’Università di Lingue e Comunicazione – IULM – e al momento è il marketing manager di Armani. Lui è la nuova fiamma di Elodie, oppure è stata una semplice uscita tra amici (in cui erano presenti anche Gabriele Esposito e Mahmood)? Il mistero è calato sulla vita sentimentale della cantante. Dovremo in ogni caso attendere l’ufficialità della rottura con Marracash e, chissà, l’inizio di qualcosa di nuovo, che possa portare amore e serenità nella sua vita. Magari un legame più stimolante che faticoso.