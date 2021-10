Elodie tra gioie e dolori: la carriera spicca il volo, ma è crisi con Marracash

Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Elodie e Marracash sono in crisi? Questa domanda si è riproposta nelle ultime settimane. Un’indiscrezione che, stando a quanto riporta il magazine Oggi, sarebbe in realtà molto più che veritiera. L’artista romana starebbe soffrendo in questo momento, tanto che il settimanale ha scritto che il suo “cuore sta sanguinando”. Sui social c’è silenzio: nessuna foto insieme, nessuna storia, solo un amore che va verso il tramonto.

Elodie e Marracash, le voci di crisi si rincorrono

Quando è iniziata la crisi tra Elodie e Marracash? Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre non si è parlato d’altro che di un allontanamento. Tra l’altro, la loro storia d’amore è stata spesso chiacchierata, in particolare perché hanno sempre ammesso di tenere enormemente l’uno all’altra e di essersi supportati in più di un’occasione. Due metà perfette, ma anche gli amori più resistenti possono sfiorire. Alla fine, lei stessa aveva ammesso a Vanity Fair di “essere molto diversi“. “Stare insieme è faticoso e stimolante”, una frase che fa presagire quanto le difficoltà stiano iniziando a pesare.

Elodie e Marracash si sono lasciati? “La sua carriera vola, il suo cuore sanguina”, stando a quanto ha riportato Umberto Brindani, che è il direttore del settimanale Oggi, “Elodie non è affatto felice. Sta soffrendo e si vede“. E, dal momento in cui la sua carriera sta andando alla grande, c’è solo un’unica possibilità che si apre di fronte a noi. Per il momento, non c’è però alcuna ufficialità, dunque dovremo attendere prima di dichiarare questo amore, che ha fatto sognare e impazzire, definitivamente finito.

La carriera di Elodie va alle stelle

Se da una parte il suo cuore fatica a ripartire per l’amore sopito, è pur vero che la carriera di Elodie sta andando davvero alle stelle. Il suo singolo Vertigine conta mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, ed è ovviamente un successo di delicatezza e di bellezza, ma non ci aspettavamo altro da una voce e una penna come quella dell’artista.

Inoltre, è stata ospite a Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan, e ha partecipato a Heroes, un evento importante per promuovere la parità di genere nel mondo della musica. Da sempre impegnata in temi importanti, speriamo che possa trovare un po’ di pace e serenità. Le crisi, alla fine, possono essere superate. Il cielo nuvoloso può tornare azzurro, per fortuna, anche nei momenti peggiori.