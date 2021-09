Elodie, il look in fucsia all’ultimo grido fa tendenza su Instagram

editato in: da

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Descrivere i look e gli outfit di Elodie non è mai facile, soprattutto perché l’artista ama osare, senza porsi dei limiti. La moda, dopotutto, al giorno d’oggi vuole puntare sempre di più alla personalizzazione, al carattere, ed Elodie segue profondamente questo nuovo dettame. Con la sua magnifica treccia lunga, ha sfoggiato un vestitino fucsia, abbinato a calze e tacchi della medesima tonalità in occasione di Heroes.

Qualcuno potrebbe pensare che la scelta monocolore sia un po’ scontata, e in effetti non è facile portarla con tanta grazia e bellezza. Eppure, la cantante è riuscita nell’impresa, mostrandosi più in forma che mai, prontissima per la settimana prossima, in cui uscirà il suo nuovo singolo. Il suo successo è stato il risultato di una strada in salita, costellata di difficoltà, ma anche d’amore.

Elodie ha partecipato il 17 settembre a Heroes: insieme ad altri artisti, ha voluto lanciare un messaggio importantissimo. L’obiettivo del programma era di avvicinarsi al concetto della parità di genere nel settore discografico. Per lei, promuovere temi di un certo livello e sensibilizzare i fan che la seguono è parte integrante della sua carriera, dei suoi sogni e desideri. Non si è mai tirata indietro nell’esprimere le sue opinioni.

Agli inizi di settembre, poi, c’è stato qualche chiacchiericcio in rosa che ha mormorato di una rottura tra Elodie e Marracash. Qualsiasi sia la verità, per il momento sappiamo per certo che l’artista romana si sta concentrando sulla sua carriera musicale. Ha anche preso numerose lezioni di ballo negli ultimi tempi, affinando le sue capacità e stupendo i suoi follower su Instagram.

Il suo ultimo look in rosa, per noi, è super promosso (e a pieni voti): gli outfit monocromatici sono sempre un grande rischio. Eppure, anche in questo caso non ci ha deluse affatto. In un certo senso ricorda molto la moda da disco, con i suoi colori vividi. Anche il make-up è stato scelto sulla base del rosa, con mascara ultra dark, sopracciglia riempite (come vuole la tendenza attuale), una scia di illuminante e un filo di gloss sulle labbra. Un tripudio di bellezza e sensualità.